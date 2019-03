Ņujorkā pirmo reizi 30 gados nogalināts mafijas boss

Trešdienas naktī pie savas mājas Ņujorkā nošauts kriminālā klana Gambino vadītājs Frančeso Kali, kurš bija viens no tā saukto Piecu ģimeņu – lielāko itāļu mafijas klanu Ņujorkā – līderiem, vēsta "The New York Times".

Pēdējo reizi kāds mafija klana boss Ņujorkā tika nogalināts 1985. gadā. Zemāka līmeņa mafijas darboņu slepkavības un uzbrukumi tiem notikuši arī pēdējos gados.

53 gadus vecais Kali naktī uz ceturtdienu nogalināts ar sešiem šāvieniem pie savas mājas (karte augstāk) Steitenailendā ieejas. Aculiecinieki redzējuši notikuma vietu pametam zilu pikapu.

Gambino ģimene bija viens no ietekmīgākajiem noziedzīgajiem klaniem 30. gadu ASV, taču deviņdesmitajos gados daudzus tā līderus arestēja. Tajā laikā grupējumu vadīja Džons Gotti, kurš 1985. gadā bija pasūtījis sava priekšgājēja Pola Kastellano slepkavību. 1992. gadā Gotti piesprieda mūža ieslodzījumu, bet 2002. gadā viņš cietumā mira no vēža.

Kali par klana vadītāju kļuva 2015. gadā. Viņš bija saistīts ar itāļu mafiju Koza Nostra un papildināja ģimeni ar jauniem imigrantiem no Itālijas. Noziedzīgo darbību viņš fokusēja uz heroīna un opiātu tirdzniecību, ziņoja mediji.

Policija Kali raksturoja kā "vecās skolas bosu", kurš dzīvo neuzkrītoši un tikai vienu reizi bijis notiesāts.