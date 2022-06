Okupanti guvuši nelielus panākumus Harkivas reģionā, ziņo britu izlūki

Krievijas Rietumu spēku grupa pirmo reizi vairāku nedēļu laikā ir panākusi nelielu progresu Harkivas reģionā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas galvenā operacionālā darbība joprojām ir uzbrukums Severodoneckas kabatai Donbasā, raksta Londona.

Lielbritānijas ministrija ziņo, ka 10.jūnijā Krievijas Militāri rūpnieciskās komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks prognozēja, ka valsts aizsardzības izdevumi pieaugs par 600-700 miljardiem rubļu, kas varētu nozīmēt Krievijas aizsardzības budžeta pieaugumu par 20%.

Krievijas valdības finansējums ļauj lēnām mobilizēt valsts aizsardzības industriālo bāzi, lai izpildītu kara radītās prasības. Tomēr šai Krievijas nozarei varētu būt grūti izpildīt vairākas no šīm prasībām gan sankciju radīto seku, gan zināšanu trūkuma dēļ, norāda britu izlūki.

Augstas kvalitātes optikas un modernu elektroierīču ražošana Krievijā, visticamāk, joprojām ir problemātiska un var apdraudēt Maskavas centienus aizstāt Ukrainā zaudēto aprīkojumu, noslēgumā raksta Lielbritānijas ministrija.

