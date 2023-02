Okupanti pastiprina aizsardzības pozīcijas Zaporižjas apgabalā, ziņo Lielbritānija

Kopš 7. februāra publiski pieejamos attēlos redzams, ka Krievija, iespējams, ir vēl vairāk pastiprinājusi aizsardzības nocietinājumus Zaporižjas apgabalā, Ukrainas dienvidos, īpaši netālu no Tarasivkas pilsētas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka kopš 8. janvāra Krievija bija izveidojusi aizsardzības nocietinājumus starp Vasilivkas un Orihivas pilsētām.

Neskatoties uz pašreizējo operatīvo koncentrēšanos uz Centrālo Donbasu, Krievija joprojām ir nobažījusies par tās pagarinātās frontes līnijas atzaru sargāšanu. To parāda turpmāka aizsardzības nocietinājumu būvniecība Zaporižjas un Luhanskas apgabalos un militārā personāla izvietošanā šajos reģionos. Krievijas fronte Ukrainā ir aptuveni 1288 kilometrus gara, raksta Lielbritānijas ministrija.

Ukrainas izrāviens radītu nopietnas problēmas Krievijas "sauszemes tilta", kas savieno Rostovas reģionu un Krimu, dzīvotspējai. Ukrainas panākumi Luhanskā vēl vairāk grautu Krievijas iespējas izpildīt kara mērķi - "atbrīvot" Donbasu. Izlemt, kura drauda neitralizēšanu izvirzīt par prioritāti, iespējams, ir viena no centrālajām dilemmām Krievijas operatīvajiem plānotājiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

