Okupantu spēki Ukrainā zaudējuši lielu skaitu jaunākā ranga virsnieku, ziņo britu izlūki

Krievija cietusi lielus zaudējumus starp tās vidējā un jaunākā ranga virsniekiem, teikts izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Brigāžu un bataljonu komandieri, visdrīzāk, dodas tuvumā zonām, kurās notiek aktīva karadarbība, jo viņi nes bezkompromisa atbildību par savu vienību darbību, norāda Londona.

Tāpat jaunākajiem virsniekiem ir nācies vadīt zemākā līmeņa taktiskās darbības, jo armijai trūkst augsti apmācītu un pilnvarotu apakšvirsnieku, kas pilda šādu lomu Rietumu spēkos.

Lielbritānijas ministrija raksta, ka jaunākās paaudzes profesionālo virsnieku zaudēšana varētu saasināt okupantu pastāvīgās problēmas centienos modernizēt pieeju bruņoto spēku komandēšanai un kontrolei. Bataljonu taktiskās grupas (BTG), kuras Ukrainā tiek atjaunotas, tām piesaistot izdzīvojušos no citām vienībām, visticamāk, būs mazāk efektīvas jaunāko līderu trūkuma dēļ.

Tā kā tiek saņemti vairāki ticami ziņojumi par lokalizētiem nemieriem starp Krievijas spēku vidū Ukrainā, pieredzējušu un uzticamu vadu un rotu komandieru trūkums, visticamāk, novedīs pie turpmākas morāles pazemināšanās un sliktas disciplīnas Krievijas bruņoto spēku vidū, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 May 2022

