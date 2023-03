Okupantu uzbrukumi Bahmutai varētu būt zaudējuši jaudu, ziņo Lielbritānija

Pastāv reāla iespēja, ka Krievijas uzbrukums Bahmutas pilsētai zaudē savu ierobežoto jaudu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona skaidro, ka tas daļēji ir saistīts ar faktu, ka dažas ar Krievijas Aizsardzības ministriju saistītas vienības ir novirzītas uz citiem sektoriem.

Pēdējo dienu laikā Ukrainas spēki uzsāka vietējo pretuzbrukumu Bahmutas rietumos, kas, visticamāk, mazinās spiedienu uz apdraudēto H-32 piegādes ceļu, raksta Lielbritānijas ministrija.

Cīņas turpinās ap pilsētas centru, un Ukrainas aizsardzību joprojām apdraud potenciāls aplenkums no ziemeļiem un dienvidiem, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MXnbbMKdKA

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/21nhXFioD8