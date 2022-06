Okupantu uzbrukums Kijivai saistīts ar vēlmi traucēt militārās palīdzības piegādes, ziņo Lielbritānija

Aizvadītajā nedēļas nogalē veiktais okupantu uzbrukums Kijivai, visdrīzāk, ir saistīts ar Krievijas vēlmi traucēt Rietumu sniegtās militārās palīdzības piegādes Ukrainas spēkiem, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Donbasā turpinās smagas kaujas stratēģiski nozīmīgajā Severodoneckas pilsētā un ka Krievijas spēki turpina virzīties uz Slovjansku, cenšoties ielenkt Ukrainas spēkus.

Pēc kreisera "Moskva" zaudēšanas aprīlī Krievijas spēki ir pārvietojuši vairākas pretgaisa aizsardzības sistēmas uz Čūskas salu Melnās jūras rietumos. Šo sistēmu vidū ietilpst SA-15 un SA-22, norāda Lielbritānijas ministrija.

Britu izlūki norāda, ka, visticamāk, šie ieroči ir paredzēti, lai nodrošinātu pretgaisa aizsardzību Krievijas jūras spēku kuģiem, kas darbojas ap Čūskas salu. Krievijas aktivitātes šajā salā veicina tās ieviesto blokādi Ukrainas piekrastē un kavē jūras tirdzniecības atsākšanu, tostarp Ukrainas graudu eksportu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sDt8fXMK3

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BwzT24DRlM