Pēc jaunas sievietes nāves policijā irānietes protestē, nogriežot matus

Vairākas Irānas sabiedrībā labi pazīstamas sievietes, protestējot saistībā ar 22 gadus vecās Mahsas Amini nāvi policijas apcietinājumā, nogriezušas sev matus.

Reliģiskā policija Amini aizturēja pagājušajā nedēļā "neislamiskā" apģērba dēļ un nogādāja policijas iecirknī. Kā skaidroja policija, tur Amini radušās sirds problēmas, un viņa nomirusi.

Amini nāve izsaukusi valsts mēroga sašutumu.

The Islamic Republic of Iran regime did this to an innocent young woman! Her "crime": improper hijab.

Now Mahsa Amini is in a coma.

No sanctions relief for this brutal dictatorship that daily commits human rights abuses against the innocent people of Iran! #مهسا_امینی pic.twitter.com/ECArk13fzK