Pēc Krievijas raķešu apšaudes Ukrainas pilsētas paliek bez elektrības, siltuma un ūdens; atslēgta Hmeļņickas AES

Krievijas stratēģiskā aviācija trešdien pret Ukrainu palaidusi daudz raķešu, gaisa trauksme izsludināta uzreiz vairākos valsts apgabalos, vēsta aģentūra UNIAN. Tiek ziņots par postījumiem, kā arī plašiem elektroapgādes traucējumiem.

Mikolajivas apgabala administrācijas vadītājs Vitālijs Kims paziņojis, ka Krievija gaisā pacēlusi vismaz deviņus bumbvedējus Tu-95, daudz raķešu lidojot no dienvidiem un austrumiem.

Pēc apšaudes no elektrotīkla atslēgta Hmeļņicakas atomelektrostacija (AES). Elektroenerģijas atslēgumi notiek ne tikai Ukrainā, bet arī kaimiņos esošajā Moldovā.

Informācija par sprādzieniem pienāk no Kijivas, Ļvivas, kā arī citām vietām Ukrainā.

"Trāpījums vienā no galvaspilsētas infrastruktūras objektiem. Palieciet patvērumā," savā "Telegram" kanālā raksta Kijivas mērs Vitālijs Kļičko. Vēlāk viņš informēja par vēl vairākiem sprādzieniem.

