Pēdējo 72 stundu laikā okupanti nav guvuši būtisku progresu, ziņo britu izlūki

Pēdējo 72 stundu laikā okupanti nav sasnieguši nekādu būtisku teritoriālo progresu, un viņi var zaudēt iniciatīvu, ko ieguva pēc Lisičanskas ieņemšanas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Donbasā Krievijas spēki turpina veikt artilērijas triecienus plašā frontē, kam seko dažos apgabalos nelielu rotu un vadu lieluma vienību uzbrukumi.

Ar novecojušajiem transportlīdzekļiem, ieročiem un padomju laika taktiku, ko izmanto Krievijas spēki, nevar ātri atgūt vai palielināt virzību uz priekšu, ja vien šos resursus neizmanto milzīgos apjomos, ko Krievija pašlaik nespēj, vēsta britu izlūki.

Neraugoties uz 13. jūlija sarunām starp Ukrainas, Krievijas, Turcijas un ANO delegācijām par graudu eksportu un nesen veiksmīgi panāktajām sarunām par gūstekņu apmaiņu, izredzes uz plašākām sarunām, lai izbeigtu konfliktu, joprojām ir zemas, noslēgumā raksta Lielbritānijas ministrija.

