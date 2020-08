Pērnā gada protestu dēļ Honkongā aiztur divus opozīcijas deputātus

Saistībā ar pērnā gada protestiem Honkongā trešdien aizturēts vairāk nekā ducis cilvēku, tostarp divi prominenti Honkongas likumdevēji. Avots policijā ziņu aģentūrai AFP atklāja, ka saistībā ar pagājušā gada jūlijā notikušajiem protestiem kopumā aizturēti 16 cilvēki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Prodemokrātiski noskaņotie Honkongas deputāti Lams Čeuktins un Teds Hui, kuri kritizējuši Pekinu un Honkongas valdību, tika aizturēti savās mājās, ziņoja policija. Opozīcijas aktīvisti nosodīja viņu aizturēšanu, uzsverot, ka tā ir politiska vajāšana.

Lama kontā sociālajā tīklā "Facebook" teikts, ka viņš aizturēts "aizdomās par piedalīšanos nekārtībās" pērnā gada 21. jūlijā. Todien Lamu un desmitiem citu prodemokrātiski noskaņotu aktīvistu piekāva grupa valdības atbalstītāju, no kuriem vairāki, kā tiek uzskatīts, bija saistīti ar mafiju. Policija notikuma vietā ieradās vēlu un video redzams, ka likumsargi ļāva vairākiem bruņotiem uzbrucējiem pamest notikuma vietu.

Lams arī apsūdzēts par sazvērestību ar mērķi nodarīt kaitējumu īpašumam un traucēt sabiedrisko kārtību pērnā gada 6. jūlijā, teikts viņa "Facebook" kontā.

Hui birojs publiskojis video, kurā redzama viņa aizturēšana. Policisti video dzirdami sakām, ka deputāts apsūdzēts par sabiedriskās kārtības traucēšanas mēģinājumu un citiem pārkāpumiem. Viņa pārstāvētā Demokrātiskā partija pavēstīja, ka šīs apsūdzības saistītas par protestiem, kas notika pērnā gada 6. jūlijā.

Sākot no pērnā gada jūnija, Honkongā 2019.gadā vairākus mēnešus no vietas norisinājās plaši protesti pret Ķīnas pārvaldi. Bijušajai britu kolonijai Honkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas statuss un atšķirīga tieslietu sistēma, un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Šādu Honkongas statusu līdz 2047. gadam jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai nosaka Londonas un Pekinas vienošanās.

Demokrātijas atbalstītāju protestos Honkongā pērn tika aizturēti vairāk nekā 9000 cilvēku. Pēc masu aizturēšanām un ierobežojumiem, kas noteikti cīņā ar jauno koronavīrusa, šā gada sākumā protesti Honkongā norima.

Šā gada jūnijā Ķīna pieņēma Honkongas nacionālās drošības likumu, kas aizliedz graujošu darbību, atdalīšanos no valsts, terorismu un slepenu sadarbību ar ārvalstu spēkiem. Pekina, kas šo likumu pieņēma, apejot Honkongas likumdošanas institūciju, apgalvo, ka tas vajadzīgs, lai atjaunotu stabilitāti Honkongā pēc demokrātijas piekritēju protestiem. Likuma pretinieki bažījas, ka tas sagraus Honkongas politiskās brīvības un samazinās tās autonomiju, ņemot vērā, ka līdzīgi likumi ir izmantoti protestu apspiešanai pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā.