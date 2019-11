Protesti Irānā: noliedzot ziņas par bojāgājušajiem, valdība vaino ārvalstniekus

Aizvadīto dienu laikā Irānu pāršalkuši plaši protesti, kurus izraisīja valdības lēmums palielināt degvielas cenas. Atbildot uz demonstrācijām, teju visā valstī atslēgts internets. Tāpat izskanējušas ziņas, ka protestu laikā bojā gājuši vairāki cilvēki – Irānas valdība šīs ziņas noraidījusi un demonstrācijās vainojusi ar ārvalstīm saistītus cilvēkus.

Irānas valdība lēma, ka ikmēneša degvielas patēriņš privātām vajadzībām nedrīkstēs pārsniegt 60 litrus, savukārt degvielas cenas paaugstinātas uz pusi. Lai gan degvielas cenu paaugstināšana valstī bija paredzama, daudzi iedzīvotāji soctīklos pauduši, ka vidējie ienākumi ir pārāk zemi, lai spētu tikt galā ar straujo cenu kāpumu, ziņo "Al Jazeera".

Irānas prezidents Hasans Ruhani degvielas cenu paaugstināšanu aizstāvējis, sakot, ka papildu ienākumi tiks novirzīti nabadzīgākajiem valsts iedzīvotājiem.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) cilvēktiesību birojs ziņojis, ka kopš protestu sākuma – aizvadītās piektdienas – bojā gājuši vairāki cilvēki. Organizācija "Amnesty International" vēstījusi, ka tās rīcībā ir uzticama informācija, kura liecina par vismaz 106 bojāgājušajiem 21 pilsētā, raksta BBC.

Pašreizējā situācija valstī ir neskaidra, jo gandrīz visā Irānā ir atslēgts internets. Tomēr demonstrācijas joprojām notiek vairākās pilsētās, pulcējot tūkstošiem protestētāju.

Update: 65 hours after #Iran implemented a near-total internet shutdown, some of the last remaining networks are now being cut and connectivity to the outside world has fallen further to 4% of normal levels 📉 #Internet4Iran #IranProtests

📰https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/uLWx3i0uBO

— NetBlocks.org (@netblocks) November 19, 2019

Irānas valdība demonstrāciju organizēšanā vainojusi "ārvalstu sāncenšus". Tāpat Irānas valsts mediji ziņojuši, ka trešdien vairākās pilsētās notikušas arī valdību atbalstošas demonstrācijas un ka tajās piedalījušies tūkstošiem iedzīvotāju, raksta "Reuters".

Irānas ziņu aģentūra "Fars" vēstījusi, ka valstī aizturēti Vācijas, Turcijas un Afganistānas dubultpilsoņi, kurus finansējuši un apmācījuši ārvalstnieki un kuru uzdevums bijis nodarīt kaitējumu infrastruktūrai, kā arī veicināt civilo nepaklausību. Šiem dubultpilsoņiem bijis īpašs ekipējums, kuru plānoja izmantot sabotāžai, ziņoja Irānas aģentūra, konkrētākas detaļas neminot.

Islāma Republikas misija ANO trešdien noraidīja arī izskanējušo informāciju par bojāgājušajiem protestu laikā, raksturojot to kā spekulatīvu un neuzticamu.

Despite a nationwide internet shutdown in Iran, brave MEK activists are smuggling out footage of the ongoing #IranProtests. Here's a scene from Tehran's Sattarkhan Street as protesters successfully chase away the regime's Special Forces with only their bare hands. #Internet4Iran pic.twitter.com/LUq0jMq8zP — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) November 20, 2019