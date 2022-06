Putins novembrī apmeklēs G20 samitu

Krievijas prezidents Vladimirs Putins novembrī plāno piedalīties G20 samitā Indonēzijā, vēsta medijs "Politico".

Lai arī Krievija veikusi brutālu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Putins tika uzaicināts uz pasaules lielāko attīstīto valstu un jaunattīstības valstu tikšanos, ko rīko Indonēzijas prezidents Džoko Vidodo.

Putina piedalīšanās sanāksmē tiek paredzēta vai nu personīgi, vai ar video zvana starpniecību.

Pašreiz starp Rietumu līderiem nav vienprātības par to, vai Krievijas iesaistīšanās dēļ boikotēt G20 samitu. Vācijas kanclers Olafs Šolcs 27.jūnijā sacīja, ka joprojām lemj par to, vai doties uz samitu, ja uz to ierastos arī Putins.

"Mums lēmums par ierašanos būs jāpieņem īsi pirms izbraukšanas, jo pasaulē notiekošo procesu virziens līdz tam laikam vēl var ievērojami mainīties," sacīja Šolcs.

"Ir ļoti rūpīgi jāapsver, vai mēs paralizējam visu G20 darbību; es to neatbalstu. Manuprāt, G20 ir pārāk būtiska platforma arī jaunattīstības valstīm, jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, lai ļautu Putinam šo formātu sagraut," intervijā norādīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.

Lai veicinātu kompromisu, Indonēzijas prezidents uz samitu uzaicināja arī Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, neskatoties uz to, ka Ukraina nav G20 formāta dalībvalsts.