Putins pavēl gatavībā turēt kodolieroču arsenālu (papildināts 18:30)

Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins, pēc kura pavēles šonedēļ sākās iebrukums Ukrainā, pavēlējis paaugstinātā gatavībā turēt Krievijas stratēģisko atturēšanas spēkus, kuri ietvaros ir arī vienības, kas atbild par valsts kodolieroču kapacitāti.

Tādu lēmumu Putins pieņēmis, atbildot uz "neleģitīmajām Rietumu sankcijām" saistībā ar Krievijas karu Ukrainā. Putins Krievijas aizsardzības ministram Sergejam Šoigu un ģenerālštāba priekšniekam Valērijam Gerasimovam svētdien sacīja, ka "rietumu valstis ne tikai veic nedraudzīgas ekonomiskās darbības pret mūsu valsti (..), bet lielāko NATO valstu vadītāji izsaka agresīvus paziņojumus par mūsu valsti".

"Es pavēlu pārvietot Krievijas atturēšanas spēkus uz īpašu pienākumu izpildes režīmu," sacīja Putins.

Mieru, tikai mieru! Pie arvien katostrofālākas Krievijas karaspēka situācijas Ukrainā, bija neizbēgama Krievijas kodolieroču žvadzināšana. Šie paziņojumi rāda cik vājš šobrīd Kremļa saimnieks jūtas. Protams, šobrīd jābūt apdomīgiem. — Jānis Sārts (@janis_sarts) February 27, 2022



Nevienā brīdī Krievija nav bijusi apdraudēta no NATO puses, BBC citē Baltā nama preses sekretāri Dženu Psaki. Viņa sacīja, ka tā ir pazīstama Krievijas prezidenta atbilde uz jebkādu savu rīcību. "Mēs esam redzējuši, kā viņš to darīja atkal un atkal. Nevienā brīdī Krievija nav bijusi apdraudēta no NATO puses," norādīja Psaki

"Mēs tam stāsimies pretī," viņa turpināja, piebilstot: "Mums ir iespēja sevi aizstāvēt, bet mums ir skaidrā valodā jāpasaka tas, ko redzam no Putina puses."

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs uzskata, ka Putina teiktais ir daļa no "bīstamas retorikas", ziņo CNN.

"Ja jūs apvienojat šo retoriku ar to, ko viņi dara uz vietas Ukrainā, karojot pret neatkarīgu suverēnu nāciju, īstenojot pilnvērtīgu iebrukumu Ukrainā, tas palielina situācijas nopietnību," viņš turpināja.

Ģenerālsekretārs piebilda: "Tādēļ mēs sniedzam atbalstu Ukrainai, bet tas ir arī iemesls, kāpēc pēdējo nedēļu un mēnešu laikā esam ievērojami palielinājuši NATO klātbūtni alianses austrumu daļā."

Stoltenbergs norādīja, ka tas ir tikai sākums adaptācijai, kas aliansei ir jāveic, reaģējot uz daudz agresīvāku Krieviju.

Krievijas aizsardzības ministrijas mājaslapā skaidrots, ka stratēģiskie atturēšanas spēki ir paredzēti, lai "atturētu agresiju pret Krievijas Federāciju un tās sabiedrotajiem, kā arī lai sakautu agresoru (nodarot viņam sakāvi), tostarp karā ar kodolieroču izmantošanu".

Kā skaidro "Dozdj", stratēģiskie atturēšanas spēki ietver stratēģiskos uzbrukuma un aizsardzības spēkus. Pirmie ir aprīkoti ar starpkontinentālā darbības rādiusa raķešu un aviācijas sistēmām un liela attāluma augstas precizitātes ieročiem. Stratēģiskos uzbrukuma spēkos ietilpst arī stratēģisko un tāla darbības rādiusa bumbvedēju, zemūdeņu, kuģu un jūras raķešu pārvadāšanas lidmašīnu formējumi un vienības ar parastajiem liela attāluma augstas precizitātes ieročiem.

Stratēģiskie aizsardzības spēki ir balstīti uz pretgaisa aizsardzības, pretraķešu un pretkosmosa aizsardzības sistēmām.

"Pirmkārt, mēs runājam par kodolspēkiem. Tas attiecas uz hiperskaņas raķešu sistēmām, spārnotajām raķetēm un tā tālāk. Tas ir tiešs drauds. Būsim godīgi, Krievijas kodolspēki visu šo laiku ir bijuši paaugstinātā gatavībā. Un, kad viņi runā par īpašu režīmu, tas nozīmē, ka priekšnieki izdomā īpašus vārdus, lai uzsvērtu, ka notiek kodoldraudu eskalācija," "Dozdj" sacīja militārais eksperts Aleksandrs Goļcs.

BBC militārais eksperts Gordons Korera atgādina, ka "kodēto ziņu" Putins jau nodevis uzrunā, paziņojot par iebrukumu Ukrainā. Krievijas agresors savā uzrunā norādīja, ka tie, kas "mēģinās mums traucēt" sakarsies ar tādām sekām, "kuras nekad savā vēsturē neesat redzējuši".

"Publiska pāreja uz paaugstinātas gatavības režīmu ir veids, kā Maskava var nosūtīt brīdinājumu. Pārejot uz paaugstinātu gatavību, visticamāk, būs vieglāk ātrāk palaist ieročus. Bet tas nenozīmē, ka pastāv pašreizējais nolūks tos izmantot," uzskata Korera.

Krievijai ir lielākais kodolieroču krājums pasaulē, taču tā arī labi apzinās, ka NATO ir pietiekami bruņota, lai iznīcinātu Krieviju, ja tiktu izmantoti kodolieroči, norāda Korera. Eksperts pieļauj, ka, visdrīzāk, šādu paziņojumu mērķis ir atturēt NATO atbalstu Ukrainai, tomēr bažas rada jautājums, kādu atbalstu Ukrainai Putins uzskatīs par pārāk lielu.

Pirms dažām dienām Krievijas aizsardzības ministrija izplatīja video, kurā ar pareizticīgo mācītāju svētību uz Maskavā plānoto 9. maija parādi dodas ar ballistiskajām raķetēm bruņotās militārās vienības. Jau tad tika pieļauts, ka tādējādi Kremlis netieši parāda, ka tā arsenālā ir arī kodolieroči.