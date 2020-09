Putins un Lavrovs atvainojas Serbijas prezidentam Zaharovas mēmes dēļ

Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs paziņojis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins un ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs viņam atvainojušies par Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāres Marijas Zaharovas ierakstu sociālajā tīklā "Facebook", ar kuru viņa bija komentējusi Serbijas delegācijas viesošanos Vašingtonā.

Par to Serbijas prezidents paziņoja nacionālā telekanāla RTS ēterā.

"Prezidents Putins man nekad ne par ko nav atvainojies, arī Sergejs Lavrovs nav. Bet šī iemesla dēļ (Zaharovas ieraksta) viņi to izdarīja abi. Turklāt es par to pat neatgādināju un kā pieklājīgs cilvēks nekad to neminētu. Uzskatu, ka mums ir labas attiecības, un man tas ir nebūtisks un nesvarīgs incidents," skaidroja Vučičs.

Krievijas tīmekļa izdevums "Podjom" vēsta, ka Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs informāciju par Putina atvainošanos Vučičam apstiprinājis.

Zaharova "Facebook" bija publicējusi fotogrāfiju, kurā redzama Vučiča un ASV prezidenta Donalda Trampa nesenā tikšanās Baltajā namā. Attēlā Vučičs sēž uz krēsla kabineta vidū, bet Tramps - viņam pretī aiz galda. Līdzās šim attēlam Zaharova publicējusi kadru no kinofilmas "Pamatinstinkts", kurā Šāronas Stounas varone sakrusto kājas. "Ja jūs izsauc uz BN (Balto namu), bet krēslu noliek tā, it kā jūs būtu pratināšanā, sēdieties kā fotogrāfijā numur divi," līdzās attēliem ierakstīja Zaharova.

Saistībā ar Zaharovas ierakstu uz Serbijas Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas vēstnieks, bet Vučičs ierakstu nodēvēja par vulgāru un primitīvu.

Zaharova atvainojās, taisnojoties, ka tas aplami iztulkots. "Vienīgais, kas tur bija - nepatika pret augstprātīgu izturēšanos no "ārkārtīgo" puses," skaidroja ministrijas preses sekretāre.