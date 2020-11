Republikāņi kritizē Trampa izteikumus par krāpšanos vēlēšanās

Daļa ASV Republikāniskās partijas politiķu ceturtdien kritizējuši prezidenta Donalda Trampa nepamatotos apgalvojumus par prezidenta vēlēšanām un iespējamo krāpšanos balsu skaitīšanas laikā, raksta "NBC News".

ASV joprojām turpinās balsu skaitīšana, lai noteiktu prezidenta vēlēšanu uzvarētāju. Šobrīd triumfam tuvāk ir demokrāts Džo Baidens, kurš ieguvis 253 balsis elektoru kolēģijā, bet Trampam šobrīd ir 214. Lai kļūtu par prezidentu, nepieciešamas 270 elektoru balsis.

Galvenais fokuss šobrīd pievērsts Pensilvānijas štatam, kur Baidens, pateicoties pa pastu nodoto balsu pieskaitīšanai, sācis ievērojami deldēt Trampa agrīno pārsvaru. Uzvara Pensilvānijā ļauj tikt pie 20 elektoru balsīm un tas nozīmē, ka Trampam šajā štatā obligāti jāuzvar, lai saglabātu teorētiskas iespējas tikt pārvēlētam.

Ceturtdien prezidents pauda nepamatotus apgalvojumus par to, ka notikusi krāpšanās. "Šis ir gadījums, kad viņi mēģina nozagt vēlēšanas," Trampu citē "Associated Press". Baltā nama saimnieks gan nesniedza konkrētus pierādījumus par gadījumiem, kur varētu būt notikusi krāpšanās.

Neilgi pirms Tramps preses konferencē izteica nepamatotos apgalvojumus, republikāņu senators no Pensilvānijas Pats Tūmijs paziņojumā apgalvoja, ka, tiklīdz štata galīgais vēlēšanu skaits ir "sasniegts un apstiprināts, visām iesaistītajām pusēm jāpieņem vēlēšanu iznākumu neatkarīgi no tā, vai viņi uzvarēja vai zaudēja."

Kritiku par prezidenta izteikumiem pauda Pārstāvju palātas deputāts no Teksasas Vils Hērds. Viņš mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādīja, ka prezidenta mēģinājumi radīt šaubas par vēlēšanu procesu, nesniedzot pierādījumus, ir bīstami un nepareizi. Viņš piebilda: "Tas grauj pamatus, uz kuriem šī nācija tika uzcelta."

A sitting president undermining our political process & questioning the legality of the voices of countless Americans without evidence is not only dangerous & wrong, it undermines the very foundation this nation was built upon. Every American should have his or her vote counted.