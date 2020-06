Retorikas stundu izraisīta skandāla dēļ atkāpusies Somijas finanšu ministre

Somijas finanšu ministre Katri Kulmuni piektdien, 5. jūnijā, atkāpusies no amata, nākot atklātībā, ka viņa iztērējusi 56 000 eiro no nodokļu maksātāju naudas publiskās runas stundām.

Somijas mediji otrdien, 2. jūnijā, ziņoja, ka par šīm stundām, kuras ministre apmeklēja laikā no pērnā gada augusta līdz šī gada martam, maksāts no Finanšu un uzņēmējdarbības ministriju kasēm, nevis no Kulmuni vadītās Centra partijas līdzekļiem.

Kulmuni sacīja, ka iepriekš nav zinājusi par mācību izmaksām, un trešdien apsolīja atmaksāt naudu. Taču šodien viņa paziņoja par atkāpšanos no ministres amata.

Kulmuni sacīja, ka stundu laikā strādājusi pie partijas konferences runas, un atzina, ka tā nav bijusi pareiza rīcība.

"Kā politiķei mans pienākums ir uzņemties atbildību, un es esmu secinājusi, ka vairs neturpināšu būt valdības locekle," paziņoja politiķe, piebilstot, ka turpinās vadīt Centra partiju.

32 gadus vecā Kulmuni izpelnījās starptautisku uzmanību pērnā gada decembrī, kļūstot par jaunāko Somijas valdības locekli.

Somijas premjerministre Sanna Marina šodien izteica savu atbalstu Kulmuni un sacīja, ka Centra partija paliks koalīcijas valdībā.

Kas stāsies Kulmuni vietā, pagaidām nav zināms.