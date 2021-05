'Ryanair' reiss, kas tika novirzīts uz Minsku, vakarā ir piezemējies Lietuvā

"Mēs varam apstiprināt, ka "Ryanair" reiss Nr. FR4978 Atēnas – Viļņa, kas tika novirzīts uz Minsku, ir droši nosēdies Viļņas lidostā pulksten 21:27 pēc vietējā laika," sociālajā tīklā "Twitter" ziņo Lietuvas lidostu operators "Lietuvos oro uostai".

Kā vēstīts, Minskā svētdien ceļā no Atēnām uz Viļņu tika nosēdināta aviokompānijas "Ryanair" reisa lidmašīna, kurā atradies Baltkrievijas opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs, ziņo aģentūra LETA.

Tajā atradās arī divi Latvijas valstspiederīgie.

Kā "Twitter" šodien paziņoja žurnālists, Cihanouskas padomnieks starptautiskajos jautājumos Franaks Vjačorka, Minskas varas iestādes sagrābušas lidmašīnu, lai vērstu represijas pret Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Pēc viņa teiktā, lai novirzītu lidmašīnu, gaisā pacēlies Baltkrievijas iznīcinātājs MiG -29, un Protaseviču Minskā aizturējusi Baltkrievijas kriminālpolicija.

"Viņi nolaupīja lidmašīnu gluži kā Somālijas pirāti," Vjačorka sacījis ziņu aģentūrai BNS, atgādinot, ka pirms nedēļas ar šo reisu lidojusi pati Cihanoska, kas acīmredzot arī būtu aizturēta, ja lidotu tagad.

Minskas lidostas preses dienests ziņu aģentūrai "Interfax" pavēstījis, ka lidmašīnai ar 120 pasažieriem nācies nolaisties Baltkrievijas galvaspilsētā, jo saņemts ziņojums, ka tajā paslēpta bumba, un lidmašīnu pārmeklējuši sapieri.

Tikmēr Lietuvas lidostu operatora "Lietuvos oro uostai" pārstāve Lina Beišiene aģentūrai BNS norādījusi, ka viņai šādas informācijas nav, bet lidmašīna novirzīta uz Minsku saistībā ar konfliktu starp pasažieriem un apkalpes locekļiem.

"Nexta" redaktors Tadeušs Gičans "Twitter" rakstīja, ka Atēnās lidmašīnā acīmredzot iekāpuši Baltkrievijas Valsts drošības komitejas darbinieki, jo Protasevičs pirms izlidošanas pamanījis aizdomīga izskata vīriešus, kuri viņu fotografējuši. Kad lidmašīna ielidojusi Baltkrievijas gaisa telpā, šie cilvēki izprovocējuši konfliktu ar apkalpi, lidmašīna nosūtījusi palīdzības lūgumu, gaisā pacēlies Baltkrievijas iznīcinātājs, kas lidmašīnu pavadījis līdz Minskai, kur Protasevičam likts izkāpt.

Kā norāda Cihanouska, Baltkrievijas režīms pakļāvis draudiem lidmašīnas pasažierus un visu civilo aviāciju, lai izrēķinātos ar cilvēku, kurš bijis visu lielāko neatkarīgo Baltkrievijas interneta informācijas kanālu redaktors.

"Tikai šā iemesla dēļ viņš tiek saukts par teroristu, un par to viņam Baltkrievijā draud nāvessods," teikts paziņojumā. "No šīs dienas neviens cilvēks, lidojot virs Baltkrievijas, vairs nevar justies droši, ja jau režīms ļaunprātīgi izmanto pat aviācijas noteikumus, lai nolaupītu citādi domājošos."

Viļņā lidmašīnai bija jānolaižas plkst.13, bet platformas "Flightradar" informācija liecina, ka tā jau bija pietuvojusies Lietuvas robežai, kad pēkšņi mainīja kursu.

Kā norādījusi Cihanouska, Protasevičs agrāk strādājis par fotogrāfu Baltkrievijas medijos, savulaik viņš darbojies Čehoslovākijas prezidenta Vāclava Havela žurnālistikas programmā, bet 2019.gadā bijis spiests atstāt Baltkrieviju saistībā ar darbu kanālā "Nexta". Pērn viņš aktīvi rakstījis par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un tām sekojošajiem protestiem, tādēļ Aleksandra Lukašenko režīms pret Protaseviču safabricējis vairākas lietas un Baltkrievijas VDK viņu iekļāvusi teroristu sarakstos.

"Godīgi sakot, es neatceros tādu gadījumu, tas ir bez precedenta gadījums, kuru varētu saukt par zināmu gaisa pirātismu 21.gadsimtā, kad civilā lidmašīna tiek faktiski viltus, piespiedu kārtā, izmantojot iznīcinātājus, nosēdināta. Kāds cilvēks tiek aizturēts, faktiski jāsaka nolaupīts, ņemot vērā arī, ka viņš bija lūdzis patvērumu citā valstī. Un šim cilvēkam saskaņā ar Baltkrievijas varas iestāžu izvirzītajām, jāsaka gan pseido apsūdzībām, draud nāvessods par teroristisku darbību. Kāds tur terorisms, ja cilvēks ir vienkārši nodarbojies ar sociālo mediju kontu administrāciju un pret režīmu vērstu darbību. Tas ir absolūti nepieņemami," "LTV" notikušo komentēja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

