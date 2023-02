Sācies Krievijas uzbrukums Luhanskas apgabalā, uzskata ISW

Ilgi prognozētais Krievijas karaspēka vērienīgais uzbrukums sācies Svatoves-Kreminnas sektorā uz Luhanskas un Harkivas apgabalu robežas, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi.

Ofensīvā piedalās 144. un 3. motorizēto strēlnieku divīziju vairāku pulku vienības ar 76. gaisa desanta divīzijas un vairāku Dienvidu militārā apgabala vienību atbalstu.

Krievijas spēki uzbrūk visā Svatoves-Kreminnas posmā, īpaši uz ziemeļrietumiem no Svatoves - netālu no Kupjanskas un uz rietumiem no Kreminnas.

Pats ofensīvas fakts liek domāt, ka šajā posmā Krievijas armija pārņēmusi pagājušā gada augustā zaudēto iniciatīvu. Tomēr tas, ka ofensīva ir sākusies, vēl nenozīmē, ka tā būs veiksmīga. Pēc kulminācijas Ukrainai būs iespēja atgūt iniciatīvu un uzsākt pretuzbrukumu, raksta ISW eksperti.

Taču Krievijas grupējums vēl nav sasniedzis maksimālo iespējamo tempu un nav izmantojis visas rezerves - piemēram, kaujās vēl nav iesaistījies Rietumu militārā apgabala 1. gvardes tanku armijas 2. motorizēto strēlnieku divīzija, kas pārcelta uz Luhanskas apgabalu pēc reorganizēšanas Baltkrievijas teritorijā janvārī.