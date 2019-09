Sašutumu raisa Trampa izsmējīgā reakcija uz Tūnbergas runu

ASV prezidents Donalds Tramps izraisījis sašutumu sociālajos tīklos ar tvītu, kurā viņš pazobojies par 16 gadus vecās zviedru vides aktīvistes Grētas Tūnbergas dedzīgo uzstāšanos ANO klimta samitā Ņujorkā.

Aktīviste kritizēja pasaules līderus, ka tie ir nodevuši viņas paaudzi, runas laikā četras reizes sakot "kā jūs uzdrīkstaties". "Jūs esat nozaguši manus sapņus un manu bērnību ar tukšiem vārdiem, un es turklāt esmu viena no veiksmīgajām," sacīja Tūnberga. "Cilvēki cieš. Cilvēki mirst."

"Šķiet, ka viņa ir ļoti laimīga jauna meitene, kas ar cerībām raugās gaišā un brīnišķīgā nākotnē," dažas stundas vēlāk tviterī ierakstīja klimata skeptiķis Tramps, pievienojot aktīvistes uzrunas klipu.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO