Sevastopolē dzirdami sprādzieni; līcī slēgta satiksme (plkst. 17.14)

Krievijas okupētās Krimas pussalas lielākajā pilsētā Sevastopolē sestdien dzirdami sprādzieni, bet okupācijas varasiestādes slēgušas prāmju un kuteru satiksmi jūras līcī pie pilsētas, vēsta vietējie kanāli platformā "Telegram", Krievijas oficiālie mediji un okupantu pārstāvji.

Krievijas Aizsardzības ministrija vairākas stundas pēc sākotnējām ziņām par sprādzieniem izplatīja paziņojumu, apgalvojot, ka plkst.4 Ukrainas bruņotie spēki esot veikuši uzbrukumu ar droniem Sevastopolei un nodarījuši bojājumus vienam kuģim.

Uzbrukumā esot iesaistīti deviņi gaisa un septiņi jūras droni.

Nodarīti bojājumi tralerim "Ivan Golubec" un nožogojumam Dienvidu līcī.

Visus gaisa mērķus Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas esot iznīcinājušas.

Atbilstoši Maskavas ministrijas vērtējumam uzbrukumu sagatavojuši "Ukrainas karavīri britu speciālistu vadībā".

In addition to the drone attack in #Sevastopol, RU sources claim to have destroyed an underwater unmanned vehicle.

Apparently the event was filmed 👇👇👇#Ukraine#Crimea#RussiaIsLosing pic.twitter.com/G7DyxM6jDd