Simtiem armēņu un azerbaidžāņu karavīru karā pazuduši bez pēdām

Vairāk nekā trīs nedēļas pēc Otrā Kalnu Karabahas kara beigām abās frontes pusēs piederīgie turpina meklēt savus frontē pazudušos tuviniekus. Gan armēņu, gan azerbaidžāņu vidū bez pēdām pazuduši simtiem karavīru, lēš portāls "Eurasia Net".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzu pazudušo karavīru ģimenes gan Armēnijā, gan Kalnu Karabahā, gan Azerbaidžānā vērsušās soctīklos, publicējot savu piederīgo fotogrāfijas un norādot viņu pēdējās zināmās atrašanās vietas frontē. Lielākoties no pazudušajiem ziņas nav saņemtas jau labu laiku pirms kara noslēguma 9. novembrī.

Tie, kuri var un nav jaunās robežas ierobežoti, dodas tuvos meklēt paši, citi uzskata, ka, ja viņu piederīgie vēl ir dzīvi, tad otras puses gūstā.

Armēnijas puse oficiāli atzinusi 2660 kritušos, bet opozīcija lēš, ka kopējais mirušo skaits varētu būt tuvāks pieciem tūkstošiem. Atbildi meklējušie rīko arī protestus, no kuriem lielākajā – aptuveni 1000 cilvēku apmeklētajā procesijā radinieki gājienā soļoja caur Erevānu vēl pagājušajā svētdienā, 29. novembrī.

Tikmēr Azerbaidžāna līdz pat šim brīdim nav publiskojusi datus par mirušajiem, kā arī frontē pazudušajiem. Ņemot vērā arī tās autoritāro pārvaldi, arī radinieku rīkoti protesti ir mazāk iespējami. Azerbaidžānas amatpersonas izveidojušas telefonlīniju radinieku tuviniekiem, taču pagaidām tā pazudušo tuvajiem norādot vienīgi to, ka informācijas par pazudušajiem nav, raksta medijs.

Pastāv iespējamība, ka daļa karavīru nav gājusi bojā karalaukā, bet nonākusi gūstā, dezertējuši vai paslēpušies, nonākot pretinieka kontrolētā teritorijā. Līdz 27. novembrim no Azerbaidžānas kontrolē nonākušajām teritorijām uz Armēniju pārvesti vairāk nekā 400 armēņi. Tāpat aplēsts ka azerbaidžāņu gūstā varētu būt līdz pat 60 armēņu karavīriem, no kuriem Armēnijas pusei tikai pusi izdevies identificēt.

Tomēr to, ka liela daļa pazudušo ir miruši, apliecina fakts, ka lielais vairums pazudušo armēņu karavīru pēdējoreiz ziņu par sevi devuši no Džabrailas un Hadrūtas pilsētu apkārtnēm uz dienvidiem no Karabahas, kur bija ilgstošas un smagas kaujas. Savukārt liela daļa pazudušo azerbaidžāņu pēdējo ziņu par sevi devuši no Murovdagas, uz ziemeļrietumiem no Kalnu Karabahas, kur kara pirmajā posmā armēņiem izdevās veiksmīgi atsist uzbrukumu.