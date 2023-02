Sīrijā zemestrīcē izdzīvojusi ģimene mirst ugunsgrēkā; upuru skaits sasniedz 44 000

Pēc izdzīvošanas pagājušās nedēļas zemestrīcē ugunsgrēkā Sīrijā bojā gājusi ģimene. Turcijas un Sīrijas zemestrīcē pēdējo stundu laikā izglābti vairāki cilvēki, kamēr kopējais upuru skaits ir pieaudzis līdz 44 000, ziņo medijs "Aj Jazeera".

Lai gan cerības par veiksmīgiem glābšanas darbiem izgaist, joprojām turpina parādīties reti stāsti, ka pēc vairāk nekā nedēļas gruvešos glābēji izvelk izdzīvojušos, skaidro medijs.

Vairāk nekā 258 stundas pēc zemestrīces ēkas gruvešos Turcijā atrasta sieviete vārdā Neslihana Kilica. "Mēs bijām sagatavojuši viņas kapu un lūdzām glābējiem pārstāt rakt, jo baidījāmies, ka tas nodarīs bojājumus mirušās ķermenim. Brīdi vēlāk zem gruvešiem glābēji sadzirdēja viņas balsi," medijam CNN stāsta Kilicas svainis. Sievietes vīrs un divi bērni joprojām nav atrasti.

Pēc 260 gruvešos pavadītām stundām izglābts arī Mustafa Avci, kurš uzreiz lūdzis telefonu, lai sazvanītu savu brāli un uzzinātu, kas noticis ar viņa ģimeni. "Vai visi ir izdzīvojuši? Es gribu dzirdēt viņu balsis," prasījis izdzīvojušais. Visi Avci tuvinieki esot izdzīvojuši.

Avci ir viens no vismaz četriem cilvēkiem, kas izglābti vairāk nekā desmit dienas pēc katastrofas.

Viens no piektdien izglābtajiem Turcijas iedzīvotājiem ir 12 gadus vecs jaunietis, kuru atrada ēkas gruvešos Hatajas provincē.

A 12-year-old boy is among three people pulled out alive after nearly 11 days under earthquake rubble in Turkey’s Hatay province ⤵️ pic.twitter.com/uOrNTm8EZt