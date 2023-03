Somijas premjerministre: visas NATO dalībvalstis ratificējušas Somijas dalību aliansē

Visas NATO dalībvalstis ir ratificējušas Somijas pieteikumu dalībai aliansē, savā "Twitter" kontā paziņojusi Somijas premjerministre Sanna Marina.

Savā ierakstā viņa pauda pateicību visām valstīm, kas atbalstījušas Somijas centienus pievienoties NATO. Politiķe uzsvēra, ka kā sabiedrotie Somija gan sniegs, gan saņems atbalstu drošības jomā.

Marina arī atgādināja, ka Somija atbalstīs Zviedrijas centienus pievienoties militārajai aliansei.

Finland’s application has now been ratified by all members and we will join NATO. Thank you to all countries for your support. As allies, we will give and receive security. We will defend each other. Finland stands with Sweden now and in the future and supports its application.