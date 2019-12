Somiju vadīs jaunākā premjere pasaulē

Par nākamo Somijas valdības vadītāju izraudzīta līdzšinējā satiksmes ministre Sanna Marina. Būdama 34. gadus veca, viņa kļūs par šobrīd jaunāko premjerministri pasaulē, kā arī jaunāko valdības vadītāju Somijas vēsturē, raksta "The Guardian".

Marina pārstāv sociāldemokrātu partiju un būs trešā sieviete, kura ieņēmusi Somijas premjerministres krēsulu. Pagājušajā nedēļā valdības vadītāja pienākumus pārtrauca pildīt Anti Rinne, kurš atkāpās no amata.

Aprīlī notikušajās vēlēšanās sociāldemokrāti ieguva vislielāko vēlētāju atbalstu un ir viena no piecām partijām, kura veido Somijas valdošo koalīciju. Arī pārējās četras koalīcijas partijas vada sievietes.

