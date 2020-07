Apsveikuma video uzrunā amerikāņiem ASV Neatkarības dienā 4. jūlijā bijušais Kalifornijas štata gubernators, Austrijā dzimušais aktieris Arnolds Švarcenegers pievērsās patiesākam "amerikāņu sapnim." Viņš pateicās par viņam sniegto iespēju to izdzīvot un norādīja, ka ir jācīnās ik dienu, lai šis sapnis ir "tikpat īsts katram tumšādainajam bērnam, kurš dzimis Mineapolē, kā baltādainam kultūristam, dzimušam Austrijā."

"Kā jūs svinēsiet? Daži varētu sacīt, ka šis nav laiks līksmībai. Ir amerikāņi, kuri nevar elpot, tikai ar plaušu ventilatoru palīdzību. Kuri nevar elpot, jo viņiem kāds uzlicis celi uz kakla, apspiešanas un rasisma dēļ. Vēl miljoniem citu cilvēku ir aizturējuši elpu, jo viņi zaudējuši darbu un raizējas, kā nomaksāt īri un pabarot savas ģimenes. Mēs patiešām saskaramies ar smagām, sarežģītām lietām, ir brūces un mokas, kas jādziedē. Un tomēr ļaujiet man pateikt, kādēļ šim imigrantam ir cerība," sacīja Švarcenegers video uzrunā, kas ievietota arī viņa tvitera profilā. "Tūkstošiem cilvēku pulcējas pie robežas, vēloties elpot Amerikas brīvo gaisu. Viņi riskē šeit nokļūt, jo saprot šīs valst solījumu."

Švarcenegers uzsvēra, ka ASV balstās pamatos, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, visiem ir tiesības uz dzīvi, brīvību un tiekšanos uz laimi: "4. jūlijā mēs svinam ne tikai to, kas jau ir sasniegts, bet arī svinam to dienu, kas pienāks, kad Amerikas solījums būs īsts katram amerikānim." Švarcenegers atcerējās, kā viņš nonāca ASV, cik laipni viņu cilvēki uzņēma, arī lepnumu, ar kādu viņš ieguva ASV pilsonību. Viņš pateicās par dzīvi, ko Amerika viņam sniegusi, sacīja paldies visiem, kas 200 gadu garumā aizsargājuši ASV, un to, ka viņam bijusi iespēja izdzīvot "amerikāņu sapni."

"Mums jācīnās ik dienu par to, lai pārliecinātos, ka šis sapnis ir tikpat īsts katram tumšādainajam bērnam, kas dzimis Mineapolē, kā baltādainam kultūristam, dzimušam Austrijā. Laimīgu dzimšanas dienu, Amerika. Es tevi mīlu, tu joprojām esi diženākā valsts pasaulē," video noslēgumā sacīja Švarcenegers, uzliekot galvā platmali ASV karoga krāsās.

