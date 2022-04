‘Tagad vai nekad’: zinātnieki aicina steidzami rīkoties globālās sasilšanas apturēšanai

Ir pienācis pēdējais brīdis steidzami rīkoties, lai novērstu klimata sasilšanas radītās postošās sekas – ANO zinātnieki brīdina, ka CO2 emisijas ir jāsamazina nākamo trīs gadu laikā un piedāvā rīcības plānu, ziņo raidsabiedrība BBC.

IPCC atzīst - neatkarīgi no tā, vai visas valstis īsteno tās izdotos rīkojumus vai likumus, kuri stājušies spēkā līdz 2020. gada beigām, pasaule 21. gadsimtā tik un tā sasils par 3.2℃.

Ja tas netiks novērsts, tad Zemei draud nepieredzēti karstuma viļņi, šausminošas vētras un ūdens trūkums.

Lai izvairītos no katastrofas, globālā sasilšana būtu jāierobežo pie 1.5 grādiem, uzskata zinātnieki. Lai to panāktu, ir nepieciešams transformēt enerģijas ražošanu, industriju, transportu, patēriņu un attieksmi pret dabu,skaidro BBC.

Atmosfēras sasilšanu, pēc IPCC domām, var apturēt pie 1.5℃ tikai tādā gadījumā, ja cilvēces ogļskābās gāzes izmeši sasniegs savu zenītu 2025. gadā, pēc tam to strauji samazinot un sasniedzot pilnīgu ogļskābās gāzes neitralitāti 2050. gadā.

Pretējā gadījumā globālā sasilšana būs praktiski neapturama.

Īstermiņa risinājums šim ir atjaunojamā enerģija, kā saule vai vējš. Saules bateriju un vēja turbīnu cenas pēdējā desmitgadē ir kritušas par 85%.

Kā otru aspektu BBC min cilvēku patēriņa paradumu mainīšanu. Tas nozīmē ēst veselīgāk, kustēties vairāk un motivēt cilvēkus izmantot elektriskās automašīnas, piemēram, būvējot vairāk automašīnu uzlādes staciju.

Pēdējais aspekts ir ogļskābās gāzes izsūkšana no atmosfēras, un to var panākt ar koku stādīšanu, mainot lopkopības paradumus un izmantojot tehnoloģijas, kuras uzņem ogļskābo gāzi no gaisa.

Tiesa, ir IPCC zinātnieki, kuri uzskata, ka dažas minētās idejas ir neiespējamas.

"Ir daudz nerealizējamu sapņu šajā [IPCC] ziņojumā," sacījis Arturs Petersens, profesors Londonas Globālajā universitātē.