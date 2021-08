Talibi ieņem jau sesto Afganistānas provinces galvaspilsētu Aibaku

Talibu kaujinieki pirmdien sagrābuši savā kontrolē Aibaku, kas ir jau sestā iekarotā Afganistānas provinces galvaspilsēta nepilnas nedēļas laikā, ziņoja vietējā amatpersona un talibu pārstāvis.

Aibaka, kas ir Samangānas provinces galvaspilsēta, pilnībā atrodas talibu kontrolē, ziņu aģentūrai AFP sacīja Aibakas gubernatora vietnieks Sefatulla Samangani.

Talibi tviterī pavēstīja, ka kontrolē visas valdības ēkas un policijas iecirkņus šajā pilsētā.

Taliban fighters inside the city of Aybak, capital of Samangan. One of the fighters says," Doadaaay Rawraaaa." Bring me bread 🍞 pic.twitter.com/TEmqRoEFeD