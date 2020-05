Tanzānijas komiķi aiztur par prezidenta uzvalka apsmiešanu

Tanzānijas komiķis Sultans Idriss aizturēts par video, kurā viņš smejas par vecu valsts prezidenta Džona Magufuli fotogrāfiju, raksta portāls "Africanews".

Fotogrāfijā prezidents ģērbies uzvalkā, kas viņam ir vairākus izmērus par lielu. Šī fotogrāfija kļuvusi populāra Tanzānijas sociālajos tīkos.

Komiķa advokāts paziņojis, ka viņa klients otrdien aizturēts, bet ceturtdien nopratināts saistībā ar iespējamu valsts kibernozieguma likuma pārkāpšanu.

"Īsumā, viņi [policija] viņu [komiķi] apsūdz par prezidenta aizvainošanu ar šo video," skaidroja komiķa advokāts.

Idrisam draud trīs gadu ilgs cietumsods vai arī naudassods 5 miljonu Tanzānijas šiliņu (aptuveni 2000 eiro) apmērā, ja viņu atzīs par vainīgu. Iespējams, ka komiķim piespriedīs abus no iepriekš minētajiem sodiem, atzīmē medijs.

The famous Tanzanian comedian Idris Sultan (@IdrisSultan) is jailed after posting a video in which he was laughing at a picture of the President of Tanzania.