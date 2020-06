Teātrī Helsinkos nograndis sprādziens

Pirmdien Helsinku pilsētas teātrī nograndis sprādziens, paziņoja Somijas policija.

Notikuma vietā ieradusies policija, glābēji un ātrās palīdzības automašīnas.

Eksplozijā cietis vismaz viens cilvēks, kurš nogādāts slimnīcā. Sprādziena iemesli vēl tiek skaidroti.

Poliisilla on tehtävä Helsingin kaupunginteatterilla. Paikalla on useampi poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikkö. Ensitietojen mukaan paikalla on tapahtunut räjähdysonnettomuus. #poliisi #Helsinki