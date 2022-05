Teksasas pamatskolas apšaude: Baidens pieprasa ASV rīkoties

25.maijā kādā Teksasas pamatskolā apšaudē bojā gājuši 19 bērni un divi pieaugušie, ASV prezidents Džo Baidens pieprasījis ASV rīkoties. ANO pārstāvji, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un citi starptautiskajā arēnā ietekmīgi cilvēki izteikuši līdzjūtību un sašutumu par notikušo, vēsta medijs “Al Jazeera”.

Jau iepriekš "Delfi" informēja, ka šāvējs bija 18 gadus vecs vīrietis. Ir zināms, ka nežēlīgo noziegumu viņš izdarīja viens. Pirms došanās uz pamatskolu, kur viņš veica apšaudi, vīrietis nogalināja arī savu vecmammu, ar divām kaujas šautenēm, ziņo "Al Jazeera".

Džo Baidens pēc apšaudes, emocionālā uzrunā, minēja bērnus, kas noskatījušies kā viņu draugi mirst un par vecākiem, kuri nekad vairs neredzēs savas atvases.

Baidens asi norādīja: "Mums ir jārīkojas. Nesakiet, ka mēs nevaram ietekmēt šo asinspirti." Savā uzrunā viņš uzsvēra arī "sāpīgo" ASV iekšpolitikas jautājumu – ieroču kontroles tiesību aktus. ASV prezidents izteica lūgumu ASV ievēlētajiem pārstāvjiem ar "veselo saprātu" pieņemt jaunus, saprātīgākus ieroču kontroles tiesību aktus.

Dziļu līdzjūtību par notikušo, Pasaules Ekonomikas Forumā, caur video zvanu, paudis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Tas ir briesmīgi, ka miera laikā ir upuri šāvējiem."

Uz 10 gados lielāko skolu apšaudi reaģēja arī ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterēšs, savā "Twitter" kontā, rakstot, ka visvairāk viņu sāpina tieši fakts, ka cietušie ir bērni.

I’m deeply saddened by the heinous mass shooting at an elementary school in Texas. It is particularly heart-wrenching that most of the victims are children.



Savukārt Senāta Republikāņu līderis Mičs Makonels vietnē "Twitter" paudis līdzjūtību un visas valsts lūgšanas par bojā gājušajiem un viņu vecākiem, tomēr ieroču kontroles reformas viņš neminēja.

Horrified and heartbroken by reports of the disgusting violence directed at innocent schoolkids in Uvalde, Texas. The entire country is praying for the children, families, teachers, and staff and the first responders on the scene.