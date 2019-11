Trampa impīčments: trauksmes cēlājs gatavs atbildēt rakstiski

ASV amatpersona, kuras iesniegtās sūdzības dēļ uzsāka impīčmenta izmeklēšanu pret prezidentu Donaldu Trampu, gatava sniegt rakstiskas atbildes uz Republikāniskās partijas deputātu jautājumiem, raksta "Al Jazeera".

Trauksmes cēlāja advokāts Marks Zeids izteicās, ka amatpersona atbildēs uz republikāņu jautājumiem rakstiski un savlaicīgi. Viņš piebilda, ka atbildes netiks sniegtas uz jautājumiem par trauksmes cēlāja identitāti.

Tramps svētdien mikroblogošanas vietnē "Twitter" aicināja trauksmes cēlāju atklāt savu identitāti. "Viltus ziņu mediji zina, kas viņš ir, bet būdami Demokrātiskās partijas roka, nevēlas viņu atklāt," savu viedokli pauda prezidents un piebilda: "Atklājiet trauksmes cēlāju un pārtrauciet impīčmenta blēdības!"

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don't want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!