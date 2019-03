Trampa runassievas vīrs prezidentu uzskata par mentāli nestabilu

ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieces Keliannas Konvejas vīrs Džordžs Konvejs uzskata, ka prezidents nav mentāli stabils. Kelianna Konveja nepiekrīt vīra viedoklim, raksta CNN.

Džordžs Konvejs jau iepriekš kritizējis Trampa administrāciju, regulāri to darot mikroblogošanas vietnē "Twitter". Savukārt viņa sieva nereti aizstāv Trampa administrācijas lēmumus un politiku publiskajā telpā.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Konvejs tviterī izteicās, ka visiem ASV iedzīvotājiem būtu jādomā par Trampa mentālo un psiholoģisko stāvokli. "Viņa stāvoklis pasliktinās," rakstīja Konvejs.

His condition is getting worse.