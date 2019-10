Tramps: kurdi nav eņģeļi

ASV prezidents Donalds Tramps izteicās, ka kurdi "nav eņģeļi" un ka "Kurdistānas strādnieku partija" (PKK), kura jau vairākas desmitgades organizē bruņotus uzbrukumus pret Ankaru, iespējams, rada vēl lielākus terorisma draudus par "Daesh", raksta "Al Jazeera".

"PKK (..) vairākos aspektos, iespējams, ir lielāks terorisma drauds par "Daesh," teica Tramps. "Es neiesaistīšos karā starp Turciju un Sīriju īpaši, ja paskatāmies uz kurdiem, un es to saku ar patiesu cieņu, viņi nav nekādi eņģeļi," piebilda ASV prezidents.

"Fox News" publicējis Trampa vēstuli Turcijas prezidentam Radžepam Tajipam Erdoganam, kurā Baltā nama saimnieks Erdoganu aicinājis "nebūt par muļķi" un norādījis, ka Turcijas vadītājs var tikt uzskatīts par "velnu" militārās operācijas dēļ, kuru Ankara uzsāka Sīrijas ziemeļos.

Vēstulē, kura datēta ar 9. oktobri, Tramps brīdina Erdoganu, ka var iznīcināt Turcijas ekonomiku, ja operācija turpināsies. "Tu nevēlies būt atbildīgs par vairāku tūkstošu cilvēku nāvi, un es nevēlos būt atbildīgs par Turcijas ekonomikas iznīcināšanu," rakstīja Tramps.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt