Tramps nejauši atklājis ASV-Meksikas vienošanās detaļas

ASV prezidents Donalds Tramps, vicinot dokumentu žurnālistu priekšā, nejauši atklājis dažas detaļas par panākto vienošanos ar Meksiku jautājumos, kas saistīti ar migrāciju, raksta portāls DW.

Dokumentā, kura tekstu iespējams salasīt, pateicoties pietuvinātām fotogrāfijām, rakstīts, ka Meksika piekritusi veikt stingrākus pasākumus, lai apturētu migrantu plūsmas. Tāpat atklājies, ka Centrālamerikas valsts izskatīs konkrētus likumus, ja ASV nebūs apmierinātas ar Meksikas paveikto migrācijas plūsmu ierobežošanā.

Tramps nebija gatavs vienošanās detaļas izklāstīt žurnālistiem, sakot, ka tās ir "slepenas". Dokumentā atzīmēts plāns, kas paredz Meksikas nodēvēšanu par "drošu trešo valsti". Šāds statuss ļautu migrantu patvēruma pieteikumus izskatīt Meksikā, nevis ASV, atzīmē BBC.

Tramps izteicās, ka ASV un Meksikas starpā valda saskaņa: "Meksika veic lielisku darbu pie robežām, ļoti mums palīdz." Baltā nama saimnieks ilgstoši aicināja Meksiku darīt vairāk migrantu plūsmu ierobežošanā un pat piedraudēja ar tarifu ieviešanu Meksikas importiem, ja abām valstīm neizdosies panākt vienošanos šajā jautājumā.

“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK