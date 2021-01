Tramps nepiedalīsies Baidena inaugurācijā

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka nepiedalīsies jaunievēlētā prezidenta Džo Baidena inaugurācijā 20. janvārī.

"Tiem visiem, kas ir prasījuši - es nedošos uz inaugurāciju 20. janvārī," tviterī raksta Tramps, neminot iemeslus, kāpēc viņš nepiedalīsies.

Pēc šonedēļ Vašingtonā pieredzētajām nekārtībām Tramps ir apsolījis mierīgu varas nodošanu prezidenta vēlēšanu uzvarētājam Baidenam.

Kopš 1869. gada neviens aizejošais prezidents nav izlaidis jaunā prezidenta inaugurācijas ceremoniju, kas simbolizē mierīgu varas nodošanu.

Taču divas dienas pēc Trampa atbalstītāju iebrukuma Kapitolijā no viņa masveidā novēršas līdzgaitnieki, savukārt oponenti prasa viņa atcelšanu no amata, bažījoties par vēl kādu bīstamu soli no viņa puses.

Koronavīrusa pandēmijas dēļ Baidena inaugurācijas ceremonija notiks bez plašas sabiedrības klātbūtnes, nolēmusi Kongresa komiteja, kas ir atbildīga par plānošanu.

Katrs 117. Kongresa likumdevējs saņems biļeti sev un vienam viesim, pavēstījusi Kongresa apvienotā inaugurācijas ceremoniju komiteja.

Parastā situācijā komiteja piešķir 200 000 biļešu, kas tad ar Kongresa biroju starpniecību tek izdalītas vēlētājiem, dažkārt rīkojot loterijas.