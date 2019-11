Tramps par jauno pastāvīgo dzīvesvietu izvēlējies Floridas štatu

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka mainīs savu pastāvīgo dzīvesvietu no Ņujorkas uz Floridu, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Prezidents izteicās, ka neraugoties uz vairākiem miljoniem, kurus viņš maksājis nodokļos, Ņujorkas politiskie līderi pret viņu izturējušies ļoti slikti.

“Diemžēl, neraugoties uz faktu, ka es katru gadu maksāju vairākus miljonus dolāru pilsētas, štata un vietējos nodokļos, pilsētas un štata politiskie līderi pret mani izturējušies ļoti slikti,” mikroblogošanas vietnē “Twitter” rakstīja Baltā nama saimnieks.

Prezidents norādīja, ka Ņujorkai vienmēr būs īpaša vieta viņa sirdī. Tramps ir dzimis Ņujorkā. Kopš 1983. gada Tramps primāri uzturējies sev piederošās “Trump Tower” ēkas apartamentos. Tomēr pēdējā laikā prezidents bieži uzturējies arī savā "Mar-a-Lago" īpašumā Palmbīčā, Floridas štatā (attēlā). Floridā nav štata ienākuma nodokļu, kā arī mantojuma nodokļu.

Tramps šobrīd kandidē uz otro termiņu ASV prezidenta amatā. Ceturtdien viņš pauda cerību, ka Baltajā namā pavadīs turpmākos piecus gadus.

....this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart!