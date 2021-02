Tramps piedāvājis Kimam lidojumu uz Ziemeļkoreju ASV prezidenta lidmašīnā

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps piedāvājis Ziemeļkorejas līderim Kimam Čenunam no samita Vjetnamā atgriezties Ziemeļkorejā Savienoto Valstu prezidenta lidmašīnā, atklājuši britu raidsabiedrības BBC dokumentālās filmas veidotāji.

Tramps "pārsteidzis pat vispieredzējušākos diplomātus" ar piedāvājumu Kimam no 2019.gada samita Hanojā atgriezties Ziemeļkorejā savā lidmašīnā, pausts BBC filmā "Trump Takes on the World" ("Tramps ķeras klāt pasaulei").

Ja Kims piedāvājumu būtu pieņēmis, Ziemeļkorejas līderis un, domājams, daļa viņa svītas nonāktu ASV prezidenta lidmašīnā, kas tad lidotu uz Ziemeļkoreju, raisot daudzus drošības jautājumus.

Kims piedāvājumu noraidījis.

"Prezidents Tramps piedāvāja Kimam aizvest viņu uz mājām lidmašīnā "Air Force One"," BBC sacīja Trampa Nacionālās drošības padomes vecākais Āzijas eksperts Metjū Potingers.

"Prezidents zināja, ka Kims ieradās Hanojā, braucot ar vilcienu vairākas dienas cauri Ķīnai, un prezidents sacīja: "Es varu jūs nogādāt mājās divu stundu laikā, ja jūs to vēlaties." Kims atteicās," notikumu gaitu filmā atstāstīja Potingers.