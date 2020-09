Tramps sunī FIB direktoru viņa koncentrēšanās uz Krievijas draudiem dēļ

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien pauda neapmierinātību par Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) direktora Kristofera Reja Kongresā pausto vērtējumu, izceļot draudus, ko ASV vēlēšanām rada Krievija un labējā spārna kaujinieku grupas, nevis Ķīnas un kreisā spārna ekstrēmistu draudus.

Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai viņš vēlas atlaist Reju, Tramps sacīja: "Mēs raugāmies uz daudz dažādām lietām." "Man vakar nepatika viņa atbildes. Esmu neesmu pārliecināts, vai arī viņam pašam tās patika. Esmu pārliecināts, ka viņš, iespējams, piekristu man," sacīja Tramps.

Prezidents atkārtoti pauda savu pārliecību, ka liekākā problēma ir Ķīna, nevis Krievija. "Saprotams, Ķīna ir šī saraksta pašā augšgalā. Es redzu Krieviju, Ziemeļkoreju, daudzas citas valstis, par kurām var runāt, bet Ķīna būtu šī saraksta augšgalā, tāpēc es nesaprotu, kāpēc tas netiek minēts," sacīja Tramps.

Prezidents arī pauda neapmierinātību par Reja vērtējumu, ka pašu valstī spraigajā priekšvēlēšanu laikā baltās rases pārākuma ideoloģijas grupējumi ir lielākais vardarbības drauds. Tā vietā Rejam vajadzēja fokusēties uz kreiso radikāļu grupējumu "Antifa", kas atrodas dažkārt vardarbīgo pretrasisma protestu avangardā, sacīja Tramps.

Apgalvojumi, ka "Antifa" grib iznīcināt ASV priekšpilsētas un vairo vardarbību, ir viens no centrālajiem Trampa priekšvēlēšanu vēstījumiem līdzās kritikai, ko viņš velta Ķīnai. ""Antifa" ir slikts grupējums, un viņi ir noziedznieki, un viņi ir anarhisti, un viņi ir aģitatori, un viņi ir laupītāji un dumpinieki, un viss pārējais," prezidents sacīja žurnālistiem.

"Viņi ir slikti. Un ja cilvēks to nesaka, tas mani satrauc. Mini interesē, kāpēc viņš to nesaka," Tramps atzina, runājot par Reju. "Kāpēc viņš to nevēlas teikt? Tas tiešām mani uztrauc."