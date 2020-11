Turcija negaidīti palielina militāro klātbūtni Sīrijā

Turcija uz Sīrijas Idlibas reģionu, kurā jau faktiski saimnieko tās bruņoto spēku atbalstītas Sīrijas opozīcijas kaujinieku grupas, tostarp radikālā islāma grupējumi, nosūtījusi lielus papildspēkus, vēsta turku medijs "Ahval".

Turcijas-Sīrijas robežu nedēļas nogalē šķērsojusi militārā autokolonna ar vairāk nekā 50 bruņotas tehnikas vienībām, vēstījusi organizācija "Sīrijas Cilvēktiesību observatorija". Tajā bijuši gan karadarbībai paredzēti, gan loģistikas transportlīdzekļi.

Robežpārejas punkts, kur novērota kolonna:

Tiek lēsts, ka Idlibā uzturas daudzi tūkstoši Turcijas karavīru, kā arī vismaz 11 000 bruņutransporta vienību. Par spīti šim faktam bruņojuma papildināšana tagad pievērsusi papildu uzmanību, jo pēdējos mēnešos nekas līdzīgs nav novērots.

Sīrijas armija ar Irānas vadītu kaujinieku grupējumu un Krievijas gaisa spēku atbalsta palīdzību pērnā gada aprīlī uzsāka operāciju faktiski Turcijas kontrolēto Sīrijas režīma opozicionāru kontrolētā Idlibas reģiona atgūšanai. Lai gan tie atguvuši būtisku reģiona dienvidu un austrumu daļu un piedrontē vairāki Turcijas izveidotie novērošanas posteņi pat nonākuši Sīrijas spēku ielenkumā, Turcija joprojām kontrolē lielu reģiona daļu.

Turcijas karavīru ierašanās Idlibas reģiona dienvidos kārtējās militārās bāzes izveidei:

The spread of Turkish vehicles and soldiers preparing for the establishment of the Turkish base in the vicinity of the village of #Balyoun in Jabal Al-Zawiya in the southern countryside of #Idlib. pic.twitter.com/dXCWmdBiqw