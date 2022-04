Tuvāko dienu laikā prognozē jaunu okupantu ofensīvu Donbasā. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 42 dienas. Tāda mēroga brutalitāte Eiropā nav pieredzēta kopš Otrā pasaules kara un rada draudus ne tikai Ukrainai, brīdina NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. Savukārt ASV sola vēl vairāk palielināt militāro atbalstu, piešķirot Ukrainai prettanku raķetes "Javelin" vēl 100 miljonu dolāru vērtībā. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 42. diena (6.04.2022)

Karību jūras reģionā esošā Dominika nosodījusi Krievijas karaspēka uzbrukumu zem šīs valsts karoga kuģojošam kravas kuģim, kas tika "pilnībā iznīcināts" pirms nogrimšanas Ukrainas ostā Mariupolē. Dominikas Jūras administrācija apgalvoja, ka kuģim tīši uzbrukts ar divām raķetēm, bet pirmdien citā uzbrukumā "Krievijas bruņotie spēki to spēcīgi apšaudīja". "Apkalpe ziņoja par apšaudēm, bombardēšanu un atkārtotiem raķešu uzbrukumiem, [kas izraisīja] ugunsgrēku mašīntelpā," ziņo Dominikas jūras dienesta amatpersonas. Kuģa apkalpe tika evakuēta. (CNN)

Krievija ir brīdinājusi Rietumus neveikt nekādas darbības pret Kaļiņingradu. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško izteicies: "Es ļoti ceru, ka veselais saprāts Eiropā neļaus sākt nekādas spēles ap Kaļiņingradu." "Domāju, ka daudzi saprot, ka tā būtu spēlēšanās ar uguni," viņš piebilda. (Sky News)

Grieķija ir paziņojusi, ka izraida 12 Krievijas diplomātus. "Grieķijas varas iestādes ir pasludinājušas 12 Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību locekļus, kas akreditēti Grieķijā, kā "persona non grata"," teikts Grieķijas Ārlietu ministrijas trešdienas paziņojumā presei. (CNN)

Liela Krievijas ofensīva Luhanskas apgabalā, domājams, varētu sākties dažu tuvāko dienu laikā, paziņoja apgabala gubernators Serhijs Haidais. Postījumu un nāves apmēri Luhanskā varētu pārsniegt tos, kas jau redzēti Mariupolē, Bučā un Irpiņā, viņš brīdina. Jau tagad Ukrainas spēku kontrolētajās Luhanskas apgabala daļās nav atlikusi neviena slimnīca, kas nebūtu bombardēta, uzsver gubernators. Krievijas spēki pašlaik kontrolē vismaz 70% Luhanskas apgabala. (Sky News)

Krievijas spēki ar artilērijas uguni trāpījuši humānās palīdzības sadales punktam Doņeckas apgabalā, paziņojis reģiona gubernators. Uzbrukumā Vuhledaras pilsētai tika nogalināti vismaz divi civiliedzīvotāji un pieci ievainoti. (Sky News)

Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka trešdien paziņoja, ka ar Krieviju ir panākta vienošanās par 11 evakuācijas ceļiem, kuri būs atvērti trešdien. (CNN)

Pāvests Francisks nosodīja slaktiņu Bučā un noskūpstīja Ukrainas karogu, kas viņam tika nosūtīts no šīs pilsētas. "Pēdējās ziņas par karu Ukrainā tā vietā, lai sniegtu atvieglojumu un cerību, atnesa jaunas zvērības, piemēram, [ziņas par] Bučas slaktiņu," sacīja pāvests. (BBC)

Ievērojot Rietumu sankcijas pret Krieviju par tās agresiju Ukrainā, Nīderlandes muitas dienesti kuģu būvētavās arestējuši 14 jahtas, tai skaitā 12, kas vēl nav pabeigtas, trešdien paziņojusi valdība. (LETA)

Krievija apzināti rada pārtikas krīzi un izmanto badu kā "ieroci", paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. (Sky News)

Eiropas Savienība iztērējusi 35 miljardus eiro par Krievijas degvielu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet Ukrainas aizsardzībai - tikai 1 miljardu eiro, sacījis ES augstākais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žuzeps Borels. "Šodien mēs pieliekam punktu [Krievijas] ogļu [importam], bet tā ir tikai mazākā daļa no likumprojekta," viņš teicis Eiropas parlamentam, ar to domājot pret Krieviju vērsto sankciju paketi, kuru potenciāli Eiropas Savienība apstiprinās trešdien. (BBC)

Krievijas pārstāvis ANO Vasīlijs Ņebenzja pārsakoties atzinās, ka Krievijas armija bija iesaistīta Bučas slaktiņā, kā arī vairākkārt nosaucis Krievijas "speciālo militāro operāciju" Ukrainā par karu, to ievērojis Ukrainas pārstāvis ANO Sergejs Kisļica. Ņebenzja sacījis: "Ja jūs uzmanīgi aplūkotu to, ko redzat Bučā - līķus. Uz ielām guļošos līķus, kuri neeksistēja līdz brīdim, kamēr Krievijas spēki neienāca... neizgāja, atvainojiet." (UNIAN)

ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs Marks Milijs paudis viedokli, ka Krievijas iebrukumu Ukrainā, visticamāk, nebūtu bijis iespējams novērst bez ASV spēku klātbūtnes, un brīdinājis, ka šis konflikts Eiropā var turpināties gadiem. https://www.delfi.lv/news/arzemes/kars-ukraina-var-turpinaties-gadiem-paredz-asv-generalis.d?id=54219536

Krievija vēlas saglabāt diplomātiskās attiecības ar Rietumvalstīm, neskatoties uz vairākiem Maskavas diplomātu izraidīšanas gadījumiem, paziņojis Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško. (Al Jazeera)

"Mums atkal jāpalielina spiediens uz Putinu un Krievijas valdību," paudusi EK prezidente Urzula fon der Leiena. Viņa piebilst, ka jaunākās sankcijas pret Krieviju, par kurām plānots lemt trešdien, nebūs pēdējās. Jaunākā sankciju pakete cita starpā iekļauj plānus aizliegt Krievijas ogļu iepirkšanu un apturēt Krievijas kuģu ienākšanu Eiropas ostās. https://twitter.com/vonderleyen/status/1511610546868654084

Ukrainas varasiestādes Luhanskas apgabalā trešdien cer evakuēt civiliedzīvotājus caur pieciem humānās palīdzības koridoriem. Pastāv bažas, ka tuvākajā laikā Krievijas spēki varētu uzsākt izvērstu militāro ofensīvu Ukrainas austrumos, kas skartu arī šo reģionu. (BBC)

Polija uz robežas ar Ukrainu plānojot celt “sauszemes ostu”, lai palielinātu Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksporta kapacitāti, ziņo Ukrainas Lauksaimniecības politikas ministrija. (Liga.net) Produkcijas eksports pa jūras ceļu ir traucēts, jo Krievijas karakuģi kontrolē Ukrainas Melnās jūras piekrasti. No Ukrainas lauksaimniecības produkcijas lielā mērā ir atkarīgas vairākas valstis Tuvajos Austrumos un Āfrikā, līdz ar to lauksaimniecības preču cenu celšanās Krievijas iebrukuma dēļ, kā arī problēmas ar piegādēm un ražošanas apjomu samazinājums draud ar badu nabadzīgām Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 167 bērni gājuši bojā un 279 ir guvuši ievainojumus, vēsta Ukrainas valdības amatpersonas. Tostarp 927 skolas un citas izglītības iestādes esot bojātas bombardēšanas dēļ. (BBC)

Agrāk vai vēlāk būs nepieciešamas sankcijas arī pret Krievijas naftu un gāzi, atzīst Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels. https://twitter.com/eucopresident/status/1511603351812775940

Kara aina: Ukrainas karavīrs uz nopostīta tilta netālu no Čornobiļas. Foto: AP/Scanpix/LETA

Kanāda pievienojusi vēl deviņas personas sarakstam ar sankcijām, ko tā ieviesusi, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Sarakstā iekļauti oligarhi Vladimirs Potaņins, Viktors Vekselbergs, Kirils Šamalovs, Dmitrijs un Gaļina Pumpjanski, Vadims Moškovičs, Leonīds Mihelsons un Aleksandrs Vinokurovs. Sankcijas piemērotas arī Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieka vietniekam Igoram Kostjukovam.

Baltkrievijā nopludināti dati par Krievijas karavīriem, kuri atgriezušies no Ukrainas Baltkrievijā un pa pastu nosūtījuši uz mājām paciņas, tostarp ar Ukrainā salaupītām mantām. Tostarp atklāts, ka ražīgākie uz dzimteni nosūtījuši pat 450 kilogramus smagus sūtījumus. Ar informāciju var iepazīties šeit.

Ukrainas dienvidu pilsētā Mikolajivā Krievijas spēki bombardējuši slimnīcas. Starptautiskās labdarības organizācijas “Ārsti bez robežām” (MSF) Ukrainas misijas vadītājs Maikls Olivers raidsabiedrībai BBC teicis, ka divu dienu laikā Mikolajivā bombardēšanā cietušas trīs slimnīcas. Slimnīcas atrodas dzīvojamos rajonos un varētu būt apšaudītas ar kasešu munīciju.

Starptautiskais jumta logu un aksesuāru ražotājs “Velux” Krievijas īstenotā kara dēļ Ukrainā pieņēmis lēmumu pilnībā pārtraukt savu darbību Krievijā un Baltkrievijā. Jau kopš karadarbības sākšanās februāra beigās uzņēmums šajās valstīs vairs nepieņēma pasūtījumus, nenodrošināja piegādes un klientu apkalpošanu, bet jau tuvākajā laikā uzņēmums plāno nokārtot savas saistības pret kreditoriem un debitoriem, atlaist darbiniekus un pilnībā iziet no tirgus. “Velux” Krievijas tirgū darbojās kopš 1991. gada, nodarbinot 66 darbiniekus, bet Baltkrievijā no 2002. gada, nodarbinot sešus darbiniekus.

Suns satiek savu saimnieku, no kura nācās šķirties Bučas evakuācijas laikā.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs neizslēdz iespēju, ka Krievija varētu izmantot neatzītās Piedņestras teritoriju, lai atbalstītu uzbrukumu Ukrainas dienvidos. Tiraspoles lidostā notiekot gatavošanās lidmašīnu uzņemšanai. Galvenokārt okupanti joprojām velta visus pūliņus, lai sagatavotos plašai uzbrukuma operācijai Doņeckas un Luhanskas apgabalu pilnīgai ieņemšanai. (UNIAN).

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija jaunākajā izlūkošana ziņojumā informē, ka smagas kaujas un bombardēšana turpinās okupantu ielenktajā Mariupolē. Pilsētā joprojām atrodoties ap 160 tūkstošiem cilvēku – bez elektrības, sakariem, medikamentiem, apkures un ūdens. Krievijas spēki bloķējuši humānās palīdzības piegādi un piekļuvi pilsētai. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511563287057551368?ref_src=twsrc%5Etfw

No Ukrainas armijas Ģenerālštāba ziņojuma: Atgūti trīs ciemi Hersonas apgabalā. Hersonas apgabalā Ukrainas spēki atguvuši Dobrjanku, Novovozņesenki un Trudoļubivku. Turpinās kauja pie Aleksandrivkas. Diennakts laikā iznīcinātas astoņas pretinieka raķetes. Doņeckas apgabalā okupanti turpina uzbrukt pie Popasnes, Stepnojes, Novotoškivskas, Rubižnes, Siverodoņeckas un Solodkes. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288829516763467&show_text=true&width=500

Runājot par Bučā un citviet Kijivas pievārtē pastrādātajiem kara noziegumiem, diplomāts atzīmēja, ka arī tam redzamas līdzības Krievijas vēsturē – Katiņas slaktiņš, Baigais gads Latvijā un citi gadījumi, kad Krievija arī pastrādāja noziegumus un centās tos slēpt. https://www.delfi.lv/news/national/politics/krievijas-rezimam-arvien-vairak-redzamas-lidzibas-ar-hitlera-ideologiju-saka-vestnieks-ukraina.d?id=54218670

BBC sižets no Kijivas apkārtnes. Kāda sieviete pagalmā apglabājusi savu 27 gadus veco dēlu, kuru nošāvuši okupanti. Seklais kaps apklāts ar paklāju un koka paleti, lai to nevarētu atrakt suņi.

Video redzams, kā pēc prettanku raķetes “Javelin” trāpījuma Krievijas tankam norauts tornis piezemējies, izlaužot caurumu asfaltā.

Okupanti Kijivas piepilsētās ar tankiem izgāzuši sētas un laupījuši cilvēku īpašumus, ziņo žurnālists Deniss Kazanskis.

Papildinot iepriekšējo ierakstu par “Stugna-P”, te redzams, kā ukraiņu vienība strādā ar šo Ukrainas ražojuma prettanku ieroci.

Otrdien pie Izjumas ar prettanku raķeti “Stugna-P” notriekts Krievijas helikopters Ka-52. Iespējams, ka šis ir pirmais zināmais gadījums, kad Krievijas kaujas lidaparāts notriekts ar prettanku ieroci.

5. aprīlī Ukrainas spēki notriekuši astoņas Krievijas spārnotās raķetes. Raķešu triecieni pret Ukrainu notiekot no gaisa, tostarp Baltkrievijas teritorijas. https://www.facebook.com/kpszsu/posts/347833307384624&show_text=true&width=500

Okupanti pastrādājuši seksuālus noziegumus pret ukraiņiem neatkarīgi no upuru dzimuma un vecuma, un tas ir kara noziegums, paziņojusi ģenerālprokurore Irina Venediktova. Seksuāla vardarbība bijusi vērsta pret sievietēm, vīriešiem, bērniem un senioriem. https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/344462444383262&show_text=true&width=500

Hostomeļā pēc Krievijas spēku atkāpšanās vairāk nekā 400 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, paziņoja vietējās kara administrācijas vadītājs Tarass Dumenko. Viņš paskaidro, ka foto un video pierādījumi liecina, ka cilvēki ir nogalināti, taču viņu mirstīgās atliekas vēl nav atrastas. (Liga.net)

Ukraina no Igaunijas saņēmusi jaunu militārās palīdzības sūtījumu, ziņo Igaunijas vēstniecības Kijivā preses dienests. Tas ietver: - prettanku raķetes - haubices - prettanku mīnas - bezatsitiena prettanku lielgabalus - automātiskos ieročus - munīciju - vienreizlietojamos granātmetējus - rokas granātas

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons vērsies pie Krievijas iedzīvotājiem, aicinot iepazīties, kādas zvērības krievu karavīri pastrādājuši Ukrainā. “Jūsu prezidents tiek apsūdzēts par kara noziegumiem, bet es neticu, ka viņš darbojas jūsu vārdā,” uzrunu krievu valodā noslēdz Džonsons. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115?ref_src=twsrc%5Etfw

Arī britu izlūkdienesti apstiprina, ka civiliedzīvotāju līķi Bučas ielās bija redzami vismaz no 21. marta – laikā, kad tur saimniekoja okupācijas spēki. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1511424027394457611

Agresorus un kara noziegumus pastrādājušas armijas karavīrus nemīl. Kādā tirdzniecības centrā Minskā krievu karavīri sievietei jautā, kur ir valūtas maiņas punkts. Sieviete uz to atbild: “Es vāciski nerunāju.” Tā ir acīmredzama norāde, ka Krievijas karavīri tiek salīdzināti ar nacistu okupantiem Otrā pasaules kara laikā. https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1511261936238964742?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievija turpina noliegt, ka tās karavīri būtu pastrādājuši kādas zvērības Bučā, apgalvojot, ka tas viss ir inscenēts jau pēc Krievijas spēku atvilkšanas. Šos melus jau pārliecinoši ir apgāzušu satelīta attēli, kuros redzams, ka līķi pilsētas ielās mētājas jau laikā, kad tur saimniekoja okupanti. Savukārt kāds drona video parāda brīdi, kad Krievijas spēki nošāvuši kādu velosipēdistu. https://twitter.com/bellingcat/status/1511284174921076736?ref_src=twsrc%5Etfw

“Nafta tagad Ukrainā pārvēršas sarkanās asinīs,” izteicies Somijas ekonomikas ministrs Mika Lintilja. Viņš aicina Eiropas Savienību pilnībā aizliegt naftas importu no Krievijas, ziņo YLE.

Jaunzēlande ieviesusi 35% nodevu visām no Krievijas importētām precēm un pārtrauc ar Krievijas stratēģiskajām nozarēm saistītu rūpniecības produktu eksportu uz Krieviju, ziņo aģentūra “Reuters”. Tā ir reakcija uz Bučā atklātajām zvērībām. Sankcijas stāsies spēkā 25. aprīlī.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/zelenskis-mudina-pienemt-krievijas-noziegumu-smagumam-atbilstosas-sankcijas-asv-suta-jaunu-javelin-partiju.d?id=54218488

Krievijas karaspēks Kijivas apgabala Borodjankas ciematā jau no pirmajām okupācijas dienām sāka apšaudīt civiliedzīvotājus un dzīvojamos namus, veica aviācijas triecienus pret daudzstāvu dzīvojamēkām un šāva uz glābējiem, neļaujot viņiem meklēt cilvēkus gruvešos, pastāstīja Borodjankas ciemata padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Heorhijs Jerko. (LETA)

Krievijas maksājumu sistēma "Mir" pēc rietumvalstu noteiktajām sankcijām nespēj atrast mikroshēmas savām kartēm un meklē tās Ķīnā, kur Covid-19 uzliesmojuma dēļ sašaurinājusies mikroshēmu ražošana, ziņoja britu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz uzņēmuma vadību.(LETA)

Pentagonā uzskata, ka pieaug liela starptautiska konflikta riski. To ASV Kongresa Bruņoto spēku komitejā paziņoja ģenerālis Marks Millijs. (“Ukrinform”)

Krievijas karavīri okupācijas laikā Bučā nošāvuši vismaz 320 civiliedzīvotājus, raidsabiedrībai BBC pastāstīja pilsētas mērs Anatolijs Fedoruks.

Jaunā ASV sankciju pakete pret Krieviju, ko paredzēts izziņot trešdien, paredz vērsties pret divām Kremļa saimnieka Vladimira Putina meitām un ierobežot Krievijas lielāko banku darbību, raksta “The Wall Street Journal”.

No Zelenska vakardienas uzrunas ANO Drošības padomei: "[Krievijas karavīri] mērķtiecīgi nogalināja ikvienu, kas kalpoja mūsu valstij. (..) Viņi nogalināja veselas ģimenes, pieaugušos un bērnus, un viņi mēģināja sadedzināt līķus. Es vēršos pie jums to cilvēku vārdā, kuri piemin tos cilvēkus, kuri gāja bojā, kuri tika nogalināti ar šāvienu galvā pēc spīdzināšanas. Citi tika nošauti uz ielas. (..) Viņi nogrieza ekstremitātes, pārgrieza rīkles, izvaroja un nogalināja sievietes viņu bērnu acu priekšā. Mēles viņiem tika izrautas tikai tāpēc, ka agresors nedzirdēja to, ko gribēja dzirdēt."

Īsumā: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā ANO Drošības padomē uzskaitīja Krievijas karavīru pastrādātās zvērības, pieļaujot, ka okupanti civiliedzīvotājus nogalinājuši “prieka pēc”. ASV un Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, reaģējot uz zvērībām Bučā.Vašingtonā apsverot iespēju vērsties pret divām Putina meitām un Krievijas lielākajām bankām.ASV pastiprinās militāro palīdzību Ukrainai – nosūtīs prettanku raķetes “Javelin” vēl 100 miljonu dolāru vērtībā. NATO prognozē jaunu Krievijas ofensīvu Ukrainas austrumos un dienvidos.

Turpinām sekot notikumiem Ukrainā.