Ugunsgrēkā vilcienā Pakistānā gājis bojā vismaz 71 cilvēks

Ugunsgrēkā vilcienā Pakistānā ceturtdien gājis bojā vismaz 71 cilvēks, paziņojušas amatpersonas.

Vairāki no bojāgājušiem miruši, izlecot no liesmojošā vilciena. Ugunsgrēks izcēlās ēdiena gatavošanas laikā, eksplodējot diviem gāzes baloniem. Liesmas vilcienu pārņēma netālu no Liākuatpuras, Pendžābas provincē.

Vairāk nekā 40 pasažieri guvuši ievainojumus. Televīzijas demonstrētajos video redzami liesmām apņemti vagoni un dzirdamas cilvēku raudas. Pakistānas Dzelzceļa amatpersona Ali Navazs ziņu aģentūrai sacīja, ka vilcienā braukuši svētceļnieki, kuri izmantojuši gāzes balonus, lai pagatavotu sev sev brokastis.

Navazs norādīja, ka daudzi pakistānieši garos pārbraucienos ņem līdzi pārtiku, bet atgādināja, ka gāzes baloni vilcienos ir aizliegti. Ugunsgrēkā cietis "Tezgam" vilciens, kas parasti kursē maršrutā Rāvalpindi-Karāči, bet šoreiz tika novirzīts pa citu maršrutu, lai transportētu svētceļniekus uz Lahoru.

Svētceļnieki bija ceļā uz vienu no lielākajiem reliģiskajiem pasākumiem Pakistānā. Katru gadu ciematā pie Lahoras sapulcējas līdz 400 000 islāmticīgo, lai kopīgi lūgtos. Negadījumi ar vilcieniem Pakistānā nav retums. Investīciju trūkuma, korupcijas un sliktas pārvaldības dēļ dzelzceļš ir nolaists. Jūlijā 23 cilvēki gāja bojā pasažieru vilciena un kravas vilciena sadursmē Pendžābas provincē.