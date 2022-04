Ukrainā aizturēts no mājas aresta aizbēgušais Viktors Medvedčuks

Ukrainas Drošības dienests aizturējis prokrievisko politiķi Viktoru Medvedčuku, kurš 27.februārī aizbēga no mājas aresta, otrdien paziņoja prezidents Volodmirs Zelenskis.

Viņš sociālā tīklā publicējis fotogrāfiju, kurā Medvedčuks redzams saslēgts rokudzelžos.

Medvedčuks atbalsta ciešāku attiecību veidošanu ar Maskavu un Ukrainas medijos tiek dēvēts par "Putina kūmu", jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir Medvedčuka meitas krusttēvs.

Medvedčuks tiek uzskatīts par Krievijas ietekmīgāko politisko sabiedroto Kijevā.

Ukrainā viņš izpelnījies nosodījumu, jo turpināja nodarboties ar uzņēmējdarbību Krievijā, kad tā 2014.gada bija izvērsusi agresiju pret Ukrainu, anektējusi Krimu un turpināja destabilizēt Donbasu.

Medvedčukam pērn tika paziņots, ka viņš tiek turēts aizdomās par valsts nodevību un terorisma finansēšanu un viņam tika noteikts nepārtraukts mājas arests.

Medvedčuks, kurš apgalvo, ka pazīst Putinu gadiem ilgi, turpināja tikties ar Krievijas līderi arī pēc Krimas okupācijas 2014.gadā.

Kremlis agrāk izteicies, ka Putins ļoti ciena Medvedčuku un novērtē viņa kā vidutāja lomu attiecībās ar Kijivu.

