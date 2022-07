Ukraina apsūdz valsts nodevībā divus Janukoviča laika ministrus

Ukrainas Ģenerālprokuratūra apsūdzējusi par valsts nodevību divus Viktora Janukoviča laika valdības ministrus: Konstantīnu Hriščenko, kurš tajā ieņēma ārlietu ministra amatu, un toreizējo tieslietu ministru Oleksandru Lavrinoviču.

Viņi šos amatus ieņēma 2010. gadā, kad tika parakstīti Harkivas līgumi par nosacījumiem Krievijas Melnās jūras flotes bāzēšanai Sevastopolē, un prokuratūra apgalvo, ka saskaņojot līguma projektu, viņi rīkojušies pretēji Ukrainas interesēm.

Vienošanās, ko 2010. gada 21. aprīlī Harkivā parakstīja toreizējie Ukrainas un Krievijas prezidenti Viktors Janukovičs un Dmitrijs Medvedevs, paredzēja pagarināt Krievijas Melnās jūras flotes atrašanos Sevastopolē no 2017. līdz 2042. gadam, automātiski pagarināt to par vēl pieciem gadiem, ja nevienai no pusēm pret to nebūs iebildumi, kā arī noteica nomas maksu par flotes uzturēšanos.

2013. gada beigās Janukoviča lēmums atteikties no sadarbības līguma ar ES izsauca plašus masu protestus. Kad nežēlīgā izrēķināšanās ar demonstrantiem protestus nespēja apslāpēt, bet tikai papildus uzkurināja, Janukovičs 2014. gada sākumā bija spiests bēgt uz Krieviju.

Pēc Janukovičs bēgšanas Maskava uzsāka pret Ukrainu militāru agresiju, okupēja un anektēja Krimas pussalu, kā arī iebruka Ukrainas kontinentālajā daļā.