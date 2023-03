Ukraina: Krievijas snaiperi seksuāli izmantojuši četrgadīgu meiteni un izvarojuši māti

Ukraina apsūdzējusi divus Krievijas karavīrus seksuālā vardarbībā pret četrus gadus vecu meiteni un viņas mātes grupveida izvarošanā meitenes tēva acu priekšā, ziņo aģentūra “Reuters”.

Kā liecina aģentūras rīcībā nonākuši materiāli, šie noziegumi ir tikai maza daļa no seksuālās vardarbības noziegumiem, ko 2022. gada martā pastrādājuši Krievijas karavīri 4 mājokļos Brovaru pilsētā, netālu no Kijivas. Noziedznieki bijuši no Krievijas 15. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes.

Dažas dienas pēc Kremļa neveiksmīgajiem centieniem ieņemt Kijivu tā pilna mēroga iebrukumā Ukrainā, Krievijas karavīri ieradās Brovaru pilsētā. Uzturēšanās laikā agresori Brovaros izlaupījuši mājokļus un, izmantojot seksuālo vardarbību kā taktiku, terorizējuši pilsētas iedzīvotājus, uzsver Ukrainas prokurori.