Ukraina ratificē Stambulas konvenciju

Ukrainas parlaments 20.jūnijā ar 259 balsīm ratificē Stambulas konvenciju, kuru Ukraina pirmo reizi parakstīja 2011. gadā, vēsta medijs "The Kyiv Independent''.

Stambulas konvencijas mērķis ir apkarot vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm.

"Šis ir svarīgs dokuments, kas ietver nozīmīgus soļus, lai nodrošinātu sieviešu drošību, " vietnē "Twitter" raksta Ukrainas Kultūras un informācijas politikas ministrijas Stratēģisko komunikāciju un informācijas drošības centrs.

The Verkhovna Rada of Ukraine has finally ratified the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, better known as the Istanbul Convention. This is an important document containing critical steps to ensure women's safety. pic.twitter.com/vUIDFmWe6P

20.jūniju, dēvējot par vēsturisku dienu, Ukrainas Cilvēktiesību Centra vadītāja Tatjana Pečončika savā "Twitter" kontā saka paldies tiem, kas daudzus gadus ir cīnījušies par šī dokumenta ratifikāciju un tiem deputātiem, kuri nobalsoja ar pogu "par". "Es lepojos, ka mana valsts pilda savas saistības cilvēktiesību jomā," pauž Cilvēktiesību Centra vadītāja.

Historic day: Ukraine has ratified the #IstanbulConvention ✅

Thanks to all those who have fought for this ratification for many years, as well as to the members of parliament who pressed the "yes" button today

🥳🥳🥳

I am proud my country keeps its human rights commitments. pic.twitter.com/W4KqszVdir