Ukraina saņem Izraēlas līdzekļus cīņai pret Irānas droniem, ziņo laikraksts

Viens no Izraēlas aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem ar Polijas starpniecību pārdod Ukrainai pretdronu iekārtas cīņai pret Krievijas iepirktajiem Irānas bezpilota lidaparātiem, ziņoja Izraēlas tiešsaistes laikraksts "Zaman Israel" ("The Times of Israel").

Izraēlas valdība uzskata par labāku pievērt acis uz šo darījumu, lai gan Izraēlā pastāv aizliegums pārdot Ukrainai "progresīvas aizsardzības tehnoloģijas" iekārtas.

Laikrakstam kļuvis zināms, ka Izraēlas aizsardzības industrija pārdod Ukrainas armijai sistēmas dronu pārtveršanai un iznīcināšanai, kas tiek izmantotas, lai pārtvertu Krievijas armijas dronus. Pārdošana tiek veikta caur Poliju, apejot aizliegumu pārdot šādas iekārtas Ukrainai.

Šis pretdronu iekārtas ir izmantojamas cīņai pret Krievijas iepirktajiem Irānas bezpilota lidaparātiem, kurus Ukrainas pretgaisa aizsardzībai ir grūti fiksēt to nelielā izmēra un zemā lidojuma augstuma dēļ.

Ukrainas gaisa spēki ceturtdien paziņoja, ka ir iznīcinājuši uzreiz četrus Irānas būvētos kamikadzes dronus "Shahed-136". Tos ap plkst.20 Mikolajivas apgabalā notrieca Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības "Dienvidi" Odesas zenītraķešu brigādes karavīri, izmantojot divas vadāmas zenītraķetes.

Ukrainas gaisa spēki otrdien notrieca vienu kamikadzes dronu "Shahed-136". Krievijas karaspēks šos Irānas būvētos dronus marķē ar nosaukumu "Geraņ-2".