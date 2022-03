Ukraina ziņo par vismaz 12 000 zaudēto karavīru okupantu rindās. Teksta tiešraide

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma ir pagājušas divas nedēļas. Krievijas spēki līdz šim nav iekarojuši nevienu no lielajām Ukrainas pilsētām, toties nodarījuši ciešanas cilvēkiem un postījuši civilo infrastruktūru. Bēgļu gaitās uz ārzemēm šo 14 dienu laikā devušies jau divi miljoni ukraiņu. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (14. diena)

Vēl par iznīcinātāju piešķiršanu Ukrainai: Jebkurš lēmums piešķirt Ukrainai iznīcinātājus ir jāpieņem kopīgi visām NATO valstīm, šodien vizītes laikā Austrijas galvaspilsētā Vīnē sacīja Polijas premjerministrs. "Mēs nepiekritām paši piegādāt lidmašīnas, jo tam ir jābūt visas NATO lēmumam," Mateušu Moravecki citē "Sky News".

ASV viceprezidente Kamala Harisa, šonedēļ viesojoties Polijā, apspriedīs jautājumu par iznīcinātāju piegādi Ukrainai, raksta CNN. Vašingtona iepriekš noraidīja Varšavas priekšlikumu vispirms Polijas lidmašīnas nodot ASV rīcībā. Polija paziņojusi, ka ir gatava rīkoties, lai Ukrainai piegādātu iznīcinātājus MiG-29, taču tikai ASV vadītās NATO militārās alianses ietvaros, paziņojis Polijas prezidenta padomnieks.

Saskaņā ar otrdien pieņemto Ministru kabineta rezolūciju Ukrainas valdība aizliegs eksportēt svarīgākās lauksaimniecības preces, tostarp kviešus, kukurūzu, graudus, sāli un gaļu. Atbilstoši rezolūcijai tagad “aizliegts” no Ukrainas izvest auzas, griķus, cukuru, sāli, kviešus, gaļu, kā arī liellopus. (CNN)

Eiropas Savienības dalībvalstu valdības gatavo jaunu ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanas kārtu aptuveni 100 Krievijas iedzīvotājiem saistībā ar Maskavas iebrukumu Ukrainā. Lēmums par jaunajām sankcijām varētu tikt pieņemts vēlāk šodien, sacīja ES vadošais diplomāts. "Dalībvalstis strādā pie sankciju paketes, kurā ir aptuveni 100 atbildīgās personas dažādos valdības līmeņos," Eiropas Parlamentam Strasbūrā sacīja Žuzeps Borels.Viņš sacīja, ka cer panākt vienošanos "līdz šīs šodienas sesijas beigām", sīkāku informāciju nesniedzot. (Sky News)

Ukrainas parlamenta deputāts Dmitro Gurins izteicies, ka varas iestādes aplenktajā dienvidaustrumu pilsētā Mariupolē uzskata, ka ar atlikušajiem pārtikas krājumiem pietiks tikai turpmākajām trim dienām, raksta BBC. Mariupole ir viena no Ukrainas pilsētām, kas visvairāk cietusi no okupantu veiktajām apšaudēm. Krievijas uzbrukumi regulāri vērsti pret civiliedzīvotājiem un civilajiem objektiem.

Runājot par sarunām ar Kijevu, Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahorava sacīja, ka "būs labāk, ja mēs sasniegsim rezultātus mierīgu sarunu ceļā", piebilstot, ka Kremlis "cer uz nozīmīgākiem soļiem nākamajā sarunu kārtā". (Sky News)

Varšava ir gatava rīkoties, lai Ukrainai piegādātu iznīcinātājus MiG-29, taču tikai ASV vadītās NATO militārās alianses ietvaros, paziņojis Polijas prezidenta padomnieks. "ASV nevēlas, lai šīs lidmašīnas nonāktu Ukrainā no Amerikas bāzēm," Polijas sabiedriskajai raidorganizācijai "TVP Info" sacīja Jakubs Kumohs. "Polija ir gatava rīkoties, bet tikai alianses ietvaros, NATO ietvaros," viņš norādīja. Kumoha izteikumi izskanēja pēc tam, kad Vašingtona noraidīja Varšavas priekšlikumu vispirms Polijas lidmašīnas nodot Vašingtonas rīcībā. (Al Jazeera)

ASV viceprezidente Kamala Harisa šodien ieradīsies Polijā un tiksies ar tās augstākajām amatpersonām.

Kopš Krievijas militārā iebrukuma sākuma Polijā no Ukrainas ieradušies vismaz 1,33 miljoni cilvēku, trešdien paziņoja Polijas vēstniecība Eiropas Savienībā, atsaucoties uz valsts robežsardzes aģentūras datiem. "Starp tiem 93% ir ukraiņi, 1% ir poļi un 6% ir no 100 citām dažādām valstīm," teikts paziņojumā. Saskaņā ar aģentūras datiem otrdien vien Polijā ieradās aptuveni 125 800 cilvēku. (CNN)

Ukraina šodien mēģinās evakuēt civiliedzīvotājus caur sešiem "humānajiem koridoriem", tostarp no aplenktās dienvidu ostas pilsētas Mariupoles. Ukrainas premjerministra vietniece Irina Vereščuka video paziņojumā sacīja, ka Ukrainas bruņotie spēki ir piekrituši pārtraukt apšaudes šajās teritorijās no plkst.9.00 līdz 21.00 pēc vietējā laika, un mudināja Krievijas spēkus pildīt apņemšanos ievērot vietējo pamieru. (Sky News)

Ķīnas Sarkanais Krusts sniegs Ukrainai humāno palīdzību 791 540 ASV dolāru vērtībā. Šajā palīdzībā ietilps ikdienā nepieciešamas preces un resursi, paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Džao Lidzjans. Ķīna līdz šim atteikusies raksturot Krievijas agresiju Ukrainā kā iebrukumu. (Al Jazeera)

Laikraksts "New York Times" (NYT) ir atsaucis visus savus korespondentus no Krievijas, Šī ir pirmā reize vairāk nekā gadsimta laikā, kad prestižajam medijam uz vietas Krievijā nebūs neviena žurnālista.

Okupantu zaudējumi kopš kara sākuma. Šie ir Ukrainas sniegtie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1501462619101835267

ANO Bēgļu aģentūra lēš, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma no Ukrainas prom devušies aptuveni 2,1 līdz 2,2 miljoni bēgļu. (Sky News)

Militārais vērotājs no grupas “Informācijas pretestība” Aleksandrs Kovaļenko publicējis ar dronu filmētu video, kurā esot redzama Krievijas tanka iznīcināšana. https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/videos/352213693454223/&show_text=0&width=560

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena paziņojusi, ka ES ir iepirkusi pietiekami daudz sašķidrinātās dabasgāzes, lai līdz ziemas beigām tā varētu būt neatkarīga no Krievijas importa. Fon der Leiena arī sacīja, ka sankcijas pret Krieviju ir paredzētas, lai maksimāli ietekmētu Maskavu, vienlaikus radot pēc iespējas mazāku kaitējumu Rietumu ekonomikām. (Al Jazeera)

Aizvadītās diennakts lakā no Ukrainas prom devušies 106 tūkstoši cilvēku, 75 tūkstoši no tiem šķērsojuši robežu ar Poliju. Savukārt 14 500 cilvēki ieradušies Ukrainā. No tiem gandrīz 12 tūkstoši dodas pievienoties Ukrainas aizsardzībai, ziņo robežsardze. https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/292105073028370&show_text=true&width=500

Harkivas apgabalā 93. atsevišķā mehanizētā brigāde “Holodnij Jar” likvidējusi Krievijas iebrucēju kolonnu. No septiņiem transportlīdzekļiem četri iznīcināti, bet pārējie iebraukuši grāvī. Dzīvi palikušie karavīri bēguši, bet viņus noķēruši vietējie iedzīvotāji.

Krievija ir apstiprinājusi, ka tās ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un viņa Ukrainas kolēģis Dmitro Kuleba ceturtdien tiksies Turcijā.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka esot ieguvusi slepenus dokumentus, kas "pierāda", ka Kijeva plāno uzbrukumu Krievijas atbalstītajiem separātistiem Ukrainas austrumos.Ziņu aģentūra "Reuters" norāda, ka ministrija ir publicējusi sešu lappušu dokumentu, kas "pierāda", ka Kijeva plānoja militāru uzbrukumu Krievijas atbalstītajiem nemiernieku reģioniem Donbasā."Reuters" uzsver, ka nevar neatkarīgi pārbaudīt ukraiņu valodā rakstītos dokumentus, kas, šķiet, raksturo taktisko militāro vienību gatavošanos kaujām. Vēl pirms kara sākuma Rietumu valstis brīdināja, ka Maskava varētu veikt "viltus karoga" operācijas, lai attaisnotu agresiju pret Ukrainu. Nav izslēgts, ka Krievija izmanto šādas metodes arī šobrīd karadarbības laikā, tāpēc šāda veida paziņojumi no Maskavas jāuztver ar lielu piesardzību.

Ukrainas Teritoriālās aizsardzības spēki saņēmuši Vācijas prettanku ieročus “Panzerfaust 3”.

Jaunākā izlūkošanas informācija, ar kuru dalījusies Lielbritānijas Aizsardzības ministrija: Cīņas uz ziemeļrietumiem no Kijevas joprojām turpinās, un Krievijas spēkiem tur nav izdevies panākt nekādus nozīmīgus panākumus; Harkivas, Čerņihivas, Sumi un Mariupoles pilsētas joprojām ir Krievijas spēku ielenktas un turpina ciest no okupantu apšaudēm; Ukrainas pretgaisa aizsardzība šķietami ir guvusi ievērojamus panākumus pret Krievijas modernajām kaujas lidmašīnām, neļaujot Krievijai iegūt nozīmīgu kontroli pār gaisa telpu. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501438467103989762

Slovākija no trešdienas ik dienu nodrošinās divus vilcienus Ukrainas bēgļu izvešanai. ("Liga.net")

Video. Notriekts Krievijas helikopters. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501249588799365120

Ukrainas armijas Ģenerālštābs publicējis jaunus foto ar Čerņihivas apgabalā iznīcinātu iebrucēju tehniku. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268296335483452&show_text=true&width=500

Ukrainas kodolenerģijas kompānija “Energoatom” ziņo, ka Zaporižjas atomelektrostacijas (AES) darbinieki jau ceturto dienu faktiski ir ķīlnieki. Stacijas teritorijā atrodoties aptuveni 500 Krievijas karavīru un 50 smagās tehnikas vienību. Darbinieki ir morāli un fiziski pārguruši. Ir ziņas par personāla spīdzināšanu, bet stacijas vadība piespiesta ierakstīt uzrunu, ko plānots izmantot propagandas mērķiem, lai Krievijas iedzīvotājiem un starptautiskajai sabiedrībai attaisnotu Krievijas noziegumus.

Harkivas Ārkārtas situāciju dienests informē, ka, analizējot gaisa triecienu ģeogrāfiju, briesmas draud visiem iedzīvotājiem – gan lielās pilsētās, gan lauku ciemos. Izprast pretinieka bombardēšanas loģiku neesot iespējams. Piemēram, kārtējā uzlidojuma laikā, vismaz trīs nevadāmas aviobumbas nomestas uz maza ciemata Slobožanske. Tur sagrauta kāda divstāvu ēka. Vismaz divi cilvēki, tostarp septiņus gadus vecs bērns, gājuši bojā. https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/330926112410222&show_text=true&width=500

Krievija turpina bombardēt Harkivas apgabalu. Kritiska situācija izveidojusies Izjumā – par atteikumu padoties okupanti pilsētu ir aplenkuši un to iznīcina, ziņo Ukrainas policija. (Liga,net)

Ģenerālštābs informē, ka civilā apģērbā pārģērbti Krievijas karavīri Hersonas apgabalā devušies Mikolajivas virzienā. ("Liga.net")

Lielo personālsastāva zaudējumu dēļ Krievijas spēki veic slēptu mobilizāciju okupētajā Krimā, Krasnodaras novadā un okupētajās Doņeckas un Luanskas apgabala teritorijās, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Tāpat esot gadījumi, kad iesaukuma vecuma jaunieši tiek atskaitīti no augstskolām Krievijā, lai ar viņiem varētu papildināt armijas rezerves. Tiekot apsvērta iespēja armijā iesaukt cilvēkus arī no neatzītās Piedņestras. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/271970551782071&show_text=true&width=500

Starp vairāk nekā diviem miljoniem cilvēku, kas pametuši Ukrainu, ir aptuveni 800 000 bērnu, lēš organizācija “Save the Children”. Daudzi no tiem ceļo vieni paši bez vecākiem. (BBC)

Trešdien no rīta trauksmes sirēnas, kas brīdina par iespējamiem Krievijas uzlidojumiem, skanējušas vairākās Ukrainas pilsētās – Kijevā, Čerņihivā, Poltavā, Lubni un Vasiļkivā. (BBC)

Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) līderi esot atteikušies no telefonsarunas ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Persijas līča valstis likušas noprast, ka nepalīdzēs samazināt naftas cenas, ja Vašingtona neatbalstīs tās Jemenas pilsoņu karā un citās vietās, ziņo “The Wall Street Journal”.

Gandrīz divas nedēļas kopš domājamās sašaušanas Melnajā jūrā joprojām dūmo Moldovas tankkuģis “Millenial Spirit”, ziņo raidsabiedrība CNN. Par to liecina jaunākie satelīta attēli. Tankkuģis atrodas jūrā aptuveni 32 kilometrus no Odesas. 25. februārī Ukraina informēja, ka ar Moldovas karogu ceļojošo kuģi sašāvis Krievijas karakuģis. Kuģis veda 600 tonnas degvielas.

ASV uz Poliju nosūta divas pretgaisa aizsardzības sistēmas “Patriot”, lai novērstu jebkurus potenciālos draudus NATO dalībvalstīm un ASV sabiedrotajiem. (CNN)

No Ukrainas ziemeļaustrumu pilsētas Sumi otrdien evakuēti vairāk nekā 5000 cilvēku un 1000 automašīnas, paziņoja Ukrainas prezidenta birojā. Sumi pēdējās dienās piedzīvo smagus Krievijas uzbrukumus un ir faktiski atgriezti no pārējās Ukrainas. Pēc pirmdienas nakts Krievijas bombardēšanas zināms par 21 nogalinātu iedzīvotāju. Evakuācija notika otrdien ar privātām automašīnām un autobusiem, civiliedzīvotāji devās uz Poltavu dziļāk Ukrainas iekšzemē. (CNN)

No Krievijas armijas spēku kontrolētās Černobiļas AES monitoringa sistēmām vairs nepienāk dati uz Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (IAEA), vēsta "Reuters". Slēgto AES okupanti savā kontrolē pārņēma kara sākumā 25. februārī.

Sumu apgabala administrācijas vadītājs Dmitro Živickis savā "Telegram" kanālā apstiprina, ka otrdienas vakarā civiliedzīvotāju māju rajonu skāris smags Krievijas armijas gaisa uzlidojums. Bombardēšanas laikā miruši 22 civiliedzīvotāji, tostarp trīs bērni. Sešas mājas nolīdzinātas līdz ar zemi, bet vēl aptuveni 20 – iznīcinātas daļēji. Foto no Živicka publicētājiem materiāliem.

Izmeklējošās žurnālistikas meistara Kristo Grozeva vadībā "Bellingcat" pasaulei atklāja Krievijas Federālā Drošības Dienesta virsnieku lomas Alekseja Navaļnija saindēšanā un desmitiem citu operāciju. Viņš cieši seko līdzi un pēta arī kara notikumus Ukrainā un noskaņojumu Krievijā. Intervijā Ukrainas "Hromadske" televīzijai agrā trešdienas rītā viņš dalījās ar vairākiem novērojumiem.1) Turpinoties karam un Krievijai ciešot ievērojamus zaudējumus, arvien vairāk avotu gatavi sniegt informāciju par notiekošo Krievijā2) Sestajā martā raķešu uzbrukumā tika sagrauta Viņņicas lidosta. Grozevs norādījis, ka Putins bijis nikns, jo lidostas iznīcināšana notikusi ar īpaši dārgām raķetēm, kas, kā viņam iepriekš ziņots, Krievijas krājumos esot mazāk par 1000 vienībām.3) Grozevs norādīja, ka ir visas pazīmes, ka Putins aizvien nezina par patieso notikumu gaitu Ukrainā, jo varas vertikālē zemāk stāvošie vienkārši baidās viņam to teikt. Tas attiecas gan uz militāro situāciju, gan Ukrainas tautas noskaņojumu, kas Krievijas armiju pavisam neuztver kā atbrīvotājus.

Ārvalstu brīvprātīgie Ukrainas aizstāvji varēs iegūt Ukrainas pilsonību, paziņojuši Ukrainas Iekšlietu ministrijas pārstāvji. Pašlaik brīvprātīgie saņem karavīra apliecību, kas arī ir viņu galvenais dokuments Ukrainā.

