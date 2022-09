Ukrainai pastiprinot uzbrukumus, okupanti aizved KILO klases zemūdenes no Krimas, raksta Lielbritānija

Krievijas Melnās jūras flotes pavēlniecība gandrīz noteikti ir pārvietojusi KILO klases zemūdenes no savas mītnes ostas Sevastopolē, kas atrodas okupētajā Krimā, uz Krievijas dienvidos esošo Novorosijsku Krasnodaras apgabalā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona skaidro, ka šis solis, visticamāk, ir saistīts ar nesenajām izmaiņām vietējā drošības apdraudējuma līmenī, ņemot vērā Ukrainas palielināto tāla darbības rādiusa trieciena spēju.

Pēdējo divu mēnešu laikā uzbrukts Krievijas flotes štābam un tās galvenajam jūras aviācijas lidlaukam, atgādina Lielbritānijas ministrija.

Okupantu bāzes drošību tagad ir tieši iedragājusi Krievijas nepārtrauktā agresija pret Ukrainu, noslēgumā ziņo britu izlūki.

