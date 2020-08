Ukrainas ekspremjerei Timošenko pozitīvs Covid-19 tests

Ukrainas ekspremjerei Jūlijai Timošenko Covid-19 tests bijis pozitīvs, un politiķes stāvoklis ir nopietns, atsaucoties uz viņas partijas pārstāves teikto, raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Timošenko partijas pārstāve gan neminēja, vai politiķe atrodas slimnīcā, bet "Facebook" ierakstā norādīja, ka ekspremjerei ir augsta temperatūra. 59 gadus vecā Timošenko ir pirmā augsta līmeņa Ukrainas politiķe, kurai konstatēts Covid-19.

Aizvadīto dienu laikā Ukrainā fiksēts straujš jaunā koronavīrusa saslimšanas gadījumu pieaugums - 22. augustā reģistrēti 2328 jauni saslimšanas gadījumi. Kopumā Ukrainā inficējušies 107 379 cilvēki, bet 2313 miruši.

Timošenko savulaik bija viena no 2004. gadā Ukrainā notikušās "Oranžās revolūcijas" līderēm. 2010. gadā viņa cīnījās arī par prezidenta amatu, taču vēlēšanās zaudēja Krievijas atbalstītajam kandidātam Viktoram Janukovičam. No 2011. gada līdz 2014. gadam Timošenko atradās ieslodzījumā. Savukārt 2014. gadā pēc masveida protestiem valstī, kuru rezultātā amatu zaudēja Janukovičs, politiķe tika atbrīvota no cietuma.