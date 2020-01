Ukrainas lidmašīnu, visticamāk, notriekuši irāņi, uzskata ASV un Kanāda (23:55)

Irāna kļūdas dēļ notriekusi Ukrainas lidmašīnu, kas trešdien, 8. janvārī, avarēja netālu no Teherānas, ziņo BBC, atsaucoties uz ASV un Kanādas medijiem. Lidmašīnā atradās 176 cilvēki.

ASV amatpersonas apgalvo, ka Ukrainas lidsabiedrības "Boeing 737-800" lidmašīnu notrieca raķete, vēsta CBS. Ukraina jau brīdināja, ka tā pārbauda, vai raķešu trieciens nav bijis par iemeslu aviokatastrofai, tomēr Irāna to noliedza.

Avārija notika tikai dažas stundas pēc tam, kad Irāna veica raķešu triecienus pa divām gaisa bāzēm, kurās atradās ASV spēki Irākā.

"CBS News", citējot ASV izlūkdienestu, paziņoja, ka satelīts atklājis divu raķešu palaišanas infrasarkanos "uzplaiksnījumus", kam sekoja vēl viens sprādziena mirklis. Savukārt "Newsweek" citēja Pentagona un ASV izlūkdienestu amatpersonas, kā arī Irākas izlūkdienesta ierēdni, sakot, ka viņi uzskata, ka Ukrainas lidmašīnu notrieca Krievijā ražota raķete "Tor".

ASV prezidents Donalds Trumps ceturtdien paziņoja, ka "man ir aizdomas" par lidmašīnu. "Kāds varēja kļūdīties," viņš sacīja.

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo norādījis, ka pierādījumi liecina, ka tā ir bijusi Irānas raķete, kas notriekusi Ukrainas pasažieru lidmašīnu, kas avarēja netālu no Teherānas. Trudo aicinājis veikt pilnīgu un rūpīgu avārijas izmeklēšanu, kurā gāja bojā visi 176 cilvēki, kas atradās lidmašīnā, ziņo BBC. Lidmašīnā atradās 63 Kanādas pilsoņi. Arī Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons pievienojies Trudo teiktajam, sakot, ka Lielbritānija strādā cieši kopā ar Kanādu un citiem starptautiskajiem partneriem, kurus ietekmējusi aviokatastrofa.

"The New York Times" ieguvis video materiālu, kurā nofilmēts brīdis, kad Ukrainas lidmašīna tikko pacēlusies no Teherānas lidostas. Medija pārbaudītajā video, iespējams, redzams, kā Irānas raķete trāpījusi lidmašīnai virs Parandas netālu no Teherānas lidostas – vietā, kur lidmašīna pārtrauca pārraidīt savu signālu, pirms tā trešdien avarēja.

"Neliels sprādziens notika, kad raķete trāpīja lidmašīnā, tomēr lidmašīna neuzsprāga pilnībā. Tā turpināja lidot un pagriezās virzienā uz lidostu, līdz tā eksplodēja un avarēja," analizē "The New York Times".

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4